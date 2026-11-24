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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, habló sobre el tema de pensiones y cómo se ha descalificado a los salvadoreños que utilizaron su 25% de ahorros; mientras que el Gobierno ha tomado parte de ese dinero sin tener que pagar intereses.

Ortiz aclaró que el fondo de pensiones son los ahorros de los trabajadores; es decir, el dinero que los salvadoreños ahorran con su trabajo a través de su seguridad social y las Administradoras de Fondos de Pensiones deben generar rentabilidad. “Entonces es un fondo que se supone que tiene que ir creciendo en el tiempo para que al momento de jubilarse la gente lo pueda utilizar”.

Es de contextualizar que desde 2017 a 2022 se encontraba en vigor una reforma a la Ley de Pensiones para que los salvadoreños pudieran retirar el 25% de su pensión. Sin embargo, esta medida se quitó con la nueva Ley de Pensiones aprobada a finales de 2022 e incluso, se satanizó por parte de Nuevas Ideas, que los salvadoreños hicieran uso de sus propios ahorros para suplir alguna necesidad o emergencia.

Quienes hicieron uso de ese anticipo entre esos 5 años y están próximos a pensionarse se les tiene que hacer un recálculo de su pensión. Los que se ampararon a esta reforma deben devolver el capital y la rentabilidad que habría generado o simplemente no pagarla pero su pensión será con un porcentaje más bajo.

Más de 191,000 salvadoreños retiraron parte de sus ahorros en su cuenta individual. De 2017 a 2022 las AFP desembolsaron $1,091 de dólares.

Fue en una plenaria donde se discutía la iniciativa del Gobierno para aprobar las reformas a la Ley Integral de Sistema de Pensiones en 2022 cuando la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, catalogó como “sinvergüenzas” a los diputados que habrían aprobado la reforma del retiro del 25% de los ahorros, ya que según la oficialista esto desfinanció el fondo general de pensiones.

“Se manejó de que esto era un daño muy grande al fondo de pensiones y es donde sale la famosa frase -sinvergüenzas-, que es una frase bien nefasta, porque evidentemente la gente cuando decide sacrificar el ahorro de pensiones que debe servir para el futuro, es porque tiene una necesidad tremenda en ese momento, una necesidad que no puede esperar y que si no la resuelve, de nada le serviría”, destacó Ortiz. Por ejemplo, detalló Ortiz, entre esas necesidades o emergencias, se encontraban enfermedades, como un cáncer o un tratamiento o la pérdida de su vivienda.

“Ahora se supone que para que ese fondo no esté afectado tienen que devolverlo con los intereses. Ahora bien, la pregunta no es que la gente lo tenga que devolver con intereses, yo creo que lo que molesta no es específicamente eso, es que por un lado, la gente tiene que devolver lo que prestó de su propio dinero para su jubilación, pero el Estado ha tomado prestado 11 mil millones de dólares del fondo de pensiones a lo largo de la historia y solo este gobierno ha generado un endeudamiento al fondo de pensiones en los últimos 4 años de $2,500 millones, porque hizo un trato con las AFPs de que las AFPs no paguen la rentabilidad durante 4 años”, planteó Ortiz.

Es decir, las pensiones de los salvadoreños “no han ganado intereses, no han ganado rentabilidad, no han crecido en los últimos 4 años”. Sin embargo, “sí ha crecido el costo de todo y va seguir creciendo, pero las pensiones se quedaron estancadas 4 años”.

La legisladora sostuvo que el Gobierno solo incorporó $250 millones al Presupuesto 2027 para el tema de la deuda de intereses de pensiones, porque el resto, «no lo tiene». Al cuestionar al ministro de Hacienda, cuando asistió a una comisión legislativa, Ortiz informó que este no le supo responder sobre cómo haría para pagar los más de $2 mil millones de deuda de intereses de pensiones que deben pagarse en 2027.

“¿Qué van a hacer? ¿tirar para adelante esa deuda y seguir en la misma situación?, esto no puede seguir así. El pueblo salvadoreño sabe que hay manera de parar esto, la gente lo tiene cada vez más claro, ¿Por qué es posible que a la gente sí le cobren los intereses de lo que prestó de su propio dinero para una necesidad propia, pero el gobierno, que debe $2,500 millones de los últimos 4 años y $11 mil millones de dólares, de todo lo que va del mecanismo del fideicomiso de pensiones, no ha devuelto ese dinero”, contrastó la parlamentaria.

Tras la discusión en el programa de entrevista, Ortiz recordó la propuesta de Ley de Protección de las Pensiones que presentó al pleno en enero de este año y que establecía “igualdad de condiciones y que el Gobierno tenga moral de pago”.

“Si el fondo de pensiones y la gente se está pensionando con pensiones bien bajas, no (es) porque la gente no trabaja o no cotiza lo suficiente, ni porque las empresas no aportan lo suficiente. ¿Por qué es? Porque el gobierno está agarrando, es ese es el problema en sí”, sintetizó Ortiz.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha pedido al Gobierno que haga una reforma al Sistema de Pensiones para que pueda seguir con los desembolsos programados tras la aprobación de $1,400 millones en préstamo.

En la propuesta de Ortiz se planteaba varios puntos: poner un límite al Estado, que no pueda tomar más del 25% y devolverlo en un plazo determinado con sus respectivos intereses; que existan mecanismos de transparencia real. La legisladora concluyó que para hacer un cambio y frenar “el abuso” del Gobierno en el tema de deuda de pensiones, se debe cambiar la aritmética de la Asamblea Legislativa.

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