Arévalo y Pavic son subcampeones de las ATP Finals 2026

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic se quedaron por segunda vez con el anhelo de levantar uno de los trofeos más prestigiosos del tenis al caer por 6-3, 6-7 (2) y 6-10 ante los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti en el partido por el título del dobles masculino de las Nitto ATP Finals 2026.

La final se decidió después de 1 hora con 29 minutos de juego y en su súper tie-break en el que los franceses mostraron mejor precisión y seguridad en sus remates.

“Creo que hicimos un buen juego y dimos una muy buena final para los fans. Gracias al público italiano y este es uno de los mejores lugares para jugar al tenis. Gracias a nuestro equipo, hoy no pudo ser y creo que dimos lo máximo y eso es lo que importa.”, dijo Marcelo.

Durante la ceremonia de premiación en el Inalpi Arena, Chelo Arévalo lloró y dejó entrever que la alianza con Pavic llegó a su fin. “Quiero agradecerle a Mate por todos estos años”, dijo.

Arévalo y Pavic tuvieron un buen comienzo de partido al ganar el primer set con marcador de 6-3, pero la pareja francesa escribió una remontada.

Durante la disputa del set, la dupla Arévalo-Pavic logró un quiebre clave en el cuarto game para ponerse 3-1 arriba luego de una estupenda devolución de Chelo que Olivetti trató de regresar, pero dejó la bola en la net.

En el siguiente game, el salvadoreño confirmó su buen momento con un ace para poner en la pizarra el 4-1. La dupla Arévalo-Pavic mantuvo firme su servicio y resolvió la manga en 30:54 minutos.

El segundo set fue parejo, emocionante y se resolvió en un tie-break con marcador de 7-2 a favor de los franceses, quienes igualaron y alargaron el encuentro.

En el súper tie-break, los galos comenzaron firmes y mantuvieron ventaja de 4-1, 6-3, 8-4 y se proclamaron campeones con un definitivo 10-6.

El último punto del equipo francés llegó tras un saque de Chelo que devolvió Arribage y la bola cruzó el rectángulo lejos del alcance de Mate Pavic.

El salvadoreño y croata no pudieron repetir la victoria obtenida ante Olivetti y Arribage en la fase de grupo, pero se despiden con la frente en alto por segunda vez del Inalpi Arena, donde en 2024 perdieron la final ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Putz.

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