Inter Tecla y Alianza esperan en semifinales tras definirse los cruces de cuartos en Liga Femenina

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Liga Femenina tiene el camino de cuartos de final definido, con la llave Fuerte San Francisco-Platense por un lado y FAS-Cacahuatique en la otra, rumbo a las semifinales donde espera Inter Tecla y Alianza Women tras el cierre de la fase regular del Apertura 2026.

Finalizó la jornada 22 del torneo con Inter Tecla como líder de la tabla y Alianza en la segunda casilla como escolta con ocho unidades menos que el cuadro tecleño.

De la primera a la decimosegunda, estas son las posiciones de la tabla: Inter Tecla (63); Alianza (55); FAS (55); Fuerte San Francisco (47); Platense (37); Cacahuatique (36); Firpo (26); Metapán (17); Inca Aruba (17); Limeño (12); Águila (10) y Atlético Balboa (8).

Resumen de la Jornada 22

Alianza cerró con goleada de 0-14 contra Municipal Limeño. El cuadro paquidermo arrancó la primera parte con 0-7, goles protagonizados en mayor medida por Mónica Rodríguez, Hesly Ávalos y Paola Calderón. En la segunda parte se unió Jenifer Flores a la lista de goleadoras en un marcador abultado de las capitalinas.

Inter Tecla con su hegemonía alcanzó el boleto directo a las semifinales y selló la fase con una manita de goles a Isidro Metapán. Las verdes tomaron ventaja de 0-4 en la primera parte del encuentro y en los últimos 45′ marcaron uno más para sellar con broche de oro la fase regular.

Las goleadas no faltaron en la última fecha de fase regular, porque el Fuerte San Francisco sentenció 6-0 a Inca Aruba. Vanessa Reyes le puso su nombre a cuatro de los seis tantos de la cuenta del equipo de Morazán. Además, Karen Ángulo también se unió a la goleada de las locales que celebraron el boleto a la siguiente ronda.

El tigre rugió en el estadio Once Lobos tras derrotar 2-0 a Cacahuatique. Destiny Davis volvió a ser estelar al darle el primero del marcador a las santanecas en el primer tiempo, luego Fátima Calderón dobló la ventaja para cerrar la victoria tigrilla.

Platense sacó los tres puntos de la jornada a domicilio y a costa de Águila tras derrotarlo 0-7. Carmen Peña marcó hat-trick, Yaneth Sotelo doblete y Damaris Quelez y Keila Liko agregaron un tanto cada una al marcador del cuadro de Zacatecoluca.

Firpo lo ganó como visitante a Atlético Balboa con marcador de 0-3. Pamela Romero y la jugadora Alisson del cuadro pampero fueron las goleadoras de la fecha para darle los +3 al cuadro de Usulután que no alcanzó para confirmar su participación en la siguiente ronda.

A falta de confirmar las fechas para el arranque de los cuartos de final en el Apertura 2026, la Liga Femenina acorta cada vez más el camino rumbo a conocer al club salvadoreño que levantará la Copa y se consagrará con la gloria del torneo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...