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LA HABANA/Xinhua

El Gobierno de Cuba denunció este lunes los intentos de Estados Unidos de anteponer el uso de la fuerza a las normas del derecho internacional, en medio de recientes cuestionamientos de Washington contra la Corte Penal Internacional (CPI).

«La principal potencia económica y militar global (Estados Unidos) intenta oficializar e imponer, por medio de la mentira y la extorsión, el caos, la barbarie, la injerencia, el intervencionismo, el uso de la fuerza militar, el abuso de su poderío económico sobre los más débiles y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales», escribió en la red social X el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El titular de Relaciones Exteriores señaló que Washington pretende debilitar las normas que rigen las relaciones entre los Estados y cuestionó el rechazo a principios como la igualdad soberana y la aplicación universal de los derechos humanos.

«Pretenden suplantar el Derecho Internacional por la doctrina imperialista de la imposición de la paz a través de la fuerza», sostuvo Rodríguez, quien también acusó a Estados Unidos de emplear la coerción como instrumento de negociación y aplicar un doble rasero en materia de derechos humanos.

Las declaraciones del ministro cubano se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el viernes último que la CPI estaba «fuera de control», en un nuevo episodio de las tensiones entre Washington y el tribunal internacional.

Hace diez días, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, advirtió que Washington podría recurrir a la fuerza militar para impedir la aplicación de las medidas de ese tribunal, encargado de juzgar a personas acusadas de genocidio, y crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Rubio anunció también una campaña diplomática para «desmantelar» la CPI y presionar a los aliados de Estados Unidos a abandonar el organismo, al que acusa de intervenir en asuntos estadounidenses.

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