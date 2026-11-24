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TEHERÁN/Tasnim

Irán ha soportado dos años de presión extraordinaria, que incluyen dos guerras de agresión, severas sanciones económicas, ataques terroristas e intentos de fomentar disturbios, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, subrayando que los esfuerzos hostiles combinados no han logrado derrotar a los iraníes.

En declaraciones realizadas el lunes, Araqchi afirmó que los últimos dos años se han caracterizado por una intensa presión por parte de Estados Unidos y el régimen israelí, dos guerras, asesinatos generalizados, operaciones terroristas, intentos de instigar disturbios y esfuerzos por armar a grupos contrarrevolucionarios radicados en el extranjero. Añadió que los adversarios han puesto todo su empeño en la confrontación.

En referencia a los resultados de las dos guerras de agresión, Araqchi afirmó que, tras doce días de combates, los adversarios pasaron de exigir la rendición incondicional de Irán a buscar un alto el fuego incondicional. En la guerra de cuarenta días, añadió, después de unos veinte días, cambiaron su postura, pasando de exigir la rendición incondicional a buscar negociaciones incondicionales y a intentar alcanzar un acuerdo por la vía diplomática. Señaló que la confrontación no ha terminado del todo y que el gobierno, las Fuerzas Armadas, los funcionarios estatales y el pueblo iraní han estado involucrados.

El ministro de Asuntos Exteriores afirmó que resistir tal presión no es tarea fácil y supera la capacidad de muchas naciones. Reconoció el vasto arsenal militar de Estados Unidos, que incluye armamento avanzado, extensas reservas de municiones, sofisticados aviones de combate y grandes buques de guerra.

Araqchi también hizo referencia a las capacidades militares del régimen israelí y al apoyo brindado por países europeos, incluyendo sanciones y respaldo político. Afirmó que algunos funcionarios europeos han reconocido recientemente que sus bases aéreas se han puesto a disposición de aviones de combate estadounidenses. A pesar del apoyo conjunto de estas potencias y la participación de algunos países de la región, recalcó, no han logrado doblegar al pueblo iraní.

En cuanto a las responsabilidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Araqchi afirmó que sus funciones cobran especial importancia en tiempos de guerra. Estas incluyen transmitir la «voz legítima» del pueblo iraní al mundo, defender la posición del país en foros internacionales y jurídicos, mantener relaciones con los medios de comunicación y crear oportunidades diplomáticas para Irán.

Afirmó que entablar negociaciones y buscar el levantamiento de las sanciones mediante el diálogo también son responsabilidades del ministerio. Sin embargo, señaló que las decisiones sobre cuándo y cómo llevar a cabo tales esfuerzos recaen en la cúpula dirigente del país.

Araqchi añadió que el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja para garantizar las necesidades del país mediante la búsqueda de rutas comerciales y de suministro alternativas. Esto incluye identificar nuevos mercados cuando los existentes están cerrados, obtener bienes de fuentes alternativas cuando se bloquean las importaciones y encontrar nuevos destinos para las exportaciones iraníes cuando se imponen restricciones.

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