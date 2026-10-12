Gasolina en El Salvador mantendrán los mismos precios combustibles

Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador, se mantendrán por una quincena más, ese fue el anuncio de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Los precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país.

Según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas los precios de los combustibles son influenciados por varios factores. Entre estos, un nuevo ataque al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que genera incertidumbre en los precios internacionales de los hidrocarburos. El Huracán Isaías generó cierres de plataformas y refinerías de petróleo en Estados Unidos, generando inestabilidad en sus precios en el mercado internacional.

En cuanto al trabajo nacional, la Dirección sostuvo que «el buen manejo del mercado nacional ha permitido que el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras, mantengan estables los precios de las gasolinas y diésel para la población, aunque exista incertidumbre internacional y subida regional de precios».