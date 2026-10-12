Bases Magisteriales: “La tecnología, por sí sola, no está resolviendo los problemas educativos”

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Saúl Méndez

Colaborador

El secretario de Organización de Bases Magisteriales, Paz Zetino, expresó escepticismo ante el anuncio del Gobierno de duplicar la inversión en educación con respecto al producto interno bruto (PIB), al considerar que el incremento presupuestario debe traducirse en mejoras concretas en los centros escolares y en las condiciones de enseñanza.

Zetino señaló, durante la entrevista Pulso Ciudadano, que el anuncio resulta sorpresivo, especialmente porque durante décadas el magisterio ha demandado una mayor inversión en el sistema educativo. Sin embargo, cuestionó que el aumento de los recursos garantice por sí mismo una transformación de las condiciones en las que estudian miles de niños y jóvenes.

“Nosotros somos escépticos ante este tipo de anuncios, porque no demuestran necesariamente la voluntad política del Gobierno de priorizar aquellas áreas que son de interés para el país, como es el caso de la educación”, afirmó.

El representante magisterial comparó el presupuesto educativo del año anterior, que pasó del 3.3 % al 4.1 % del PIB, con el nuevo anuncio de elevar la inversión hasta el 8.1 %. Ante esto, espera que las condiciones de los centros escolares experimenten cambios sustanciales.

Según Zetino, durante los últimos años los presupuestos destinados al funcionamiento de las escuelas no han aumentado de manera que permita responder a las necesidades de las comunidades educativas. Por ello, sostuvo que el magisterio está dispuesto a conceder al Gobierno el beneficio de la duda, pero espera comprobar los resultados. “Queremos ver las obras concretas”, enfatizó.

Reconstrucción escolar avanza con entregas pendientes

Zetino también señaló que la infraestructura educativa es uno de los principales desafíos del sistema. Bases Magisteriales advierte que seis de cada diez aulas necesitan ser reconstruidas.

Aunque reconoció que el programa de intervención de centros escolares ya está en marcha, cuestionó la diferencia entre la cantidad de escuelas intervenidas, las obras concluidas y las instalaciones entregadas a las comunidades.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el dirigente, durante los primeros 15 o 16 meses del programa se habían intervenido 1,004 centros escolares. De estos, 527 estaban terminados y únicamente 140 habían sido entregados a las comunidades educativas.

“Al ritmo al que vamos, este proceso de reconstrucción va para largo”, manifestó.

El secretario de Organización de Bases Magisteriales consideró que el problema es la cantidad de centros que aún no han sido entregados, mientras los estudiantes deben continuar sus actividades académicas en otros espacios como casas adaptadas.

Según su estimación, más de 800 grupos de estudiantes reciben clases fuera de sus escuelas y en condiciones inadecuadas, una situación que evidencia la necesidad de acelerar la reconstrucción y garantizar espacios apropiados para el aprendizaje.

Por ello, aumentar los recursos destinados a educación y mejorar la calidad de la enseñanza son aspectos distintos.

Explicó que el proceso de formación de los estudiantes depende de múltiples condiciones, entre ellas la infraestructura, el equipamiento de las aulas, la situación laboral de los docentes y el entorno económico y educativo de las familias.

También detalló es parte de las diferencias entre las condiciones educativas de El Salvador y las de países desarrollados, cuyos estudiantes obtienen mejores resultados en evaluaciones internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).

El dirigente sostuvo que una reforma educativa debe abordar de manera integral estos factores, en lugar de concentrarse únicamente en el aumento de los recursos o en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Otro de los aspectos señalados por Zetino es la asignación de recursos para computadoras, tabletas, conectividad e inteligencia artificial, ya que se destinarán $415 millones para estas áreas y cuestionó que la tecnología se presente como una solución central a los problemas educativos.

“La realidad demuestra que la tecnología, por sí sola, no está resolviendo los problemas educativos”, afirmó.

Aunque reconoció que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para docentes y estudiantes, insistió en que su incorporación debe realizarse de manera racional y sin desplazar otras prioridades del sistema, como la infraestructura escolar y las condiciones en las que se desarrolla el proceso de enseñanza.

Zetino también explicó que en países desarrollados se ha reconsiderado el uso de pantallas y herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, por lo que advirtió sobre los riesgos de depositar expectativas excesivas en estas soluciones sin atender las necesidades estructurales.

El representante magisterial aprovechó para cuestionar el enfoque en la inteligencia artificial y los los cuestionamientos sobre la sostenibilidad económica de otros proyectos, entre ellos Doctor.sv, por parte de instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que las iniciativas que dependen ampliamente de la tecnología y la inteligencia artificial también deben evaluarse por sus costos y resultados.

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