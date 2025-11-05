Demócratas ganan y Gobierno de EEUU cierre récord

Compartir

Washington/Prensa Latina

Los demócratas arrasaron durante elecciones claves en Estados Unidos para la alcaldía de Nueva York, así como las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, mientras el cierre del gobierno federal rompe récord hoy en su día 36.

Malas noticias para el presidente Donald Trump. Los comicios celebrados este martes podrían considerarse un test temprano para el republicano, quien, a 10 meses de llegar a la Casa Blanca, exhibe los más bajos índices de aprobación de su mandato.

En la ciudad de Nueva York los votantes decidieron por Zohran Mamdani, quien, contabilizados más del 80 por ciento de las papeletas, capitalizaba el 50,1 por ciento de los votos imponiéndose a su más cercano rival, el exgobernador Andrew Cuomo, que se postuló como independiente tras perder la primaria demócrata de junio.

Mamdani, de 34 años, captó a los votantes con demandas progresistas de cambio en las primarias demócratas y este martes superó a un Cuomo que ha sido un ícono del Partido Demócrata, pero plagado de escándalos.

La elección por la gobernación de Nueva Jersey fue también para los demócratas. La representante Mikie Sherrill venció al republicano Jack Ciattarelli.

Entretanto, la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears cayó ante la exrepresentante demócrata Abigail Spanberger, que se agenció un convincente triunfo. Spanberger será la primera mujer gobernadora en la historia de Virginia.

Tanto en Virginia como en Nueva Jersey, el expresidente Barack Obama hizo campaña el fin de semana para movilizar a los votantes demócratas.

Por su parte, en California aprobó en un referéndum estatal la Proposición 50 para la redistribución de distritos electorales a favor de los demócratas, una victoria para el por el gobernador Gavin Newsom, promotor de la iniciativa.

Mientras, en el Senado de Estados Unidos demócratas y republicanos siguen sin ponerse de acuerdo y cada vez son más los informes acerca del impacto del cierre o shutdown.

El Departamento de Transporte podría verse obligado a cerrar el espacio aéreo en ciertas partes del país si el estancamiento del gobierno se extiende hasta la próxima semana, declaró la víspera el secretario del sector, Sean Duffy.

Dijo que «habrá retrasos masivos en los vuelos, cancelaciones masivas y es posible que tengamos que cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo debido a la falta de controladores aéreos».

La Administración Federal de Aviación advirtió que unos 13 mil controladores aéreos trabajan actualmente sin cobrar y de acuerdo con los informes de la agencia, el viernes cerca del 80 por ciento del personal del área de Nueva York se ausentó al trabajo.

El anterior shutdown duró 35 días, era el más largo de la historia. Fue entre diciembre de 2018 y enero de 2019, en el primer mandato de Trump.

