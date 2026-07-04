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Del libro inédito “Los Ritmos Desnudos”

Redacción Nacionales 3 julio, 2026 Suplemento Tres Mil | 3000 Comentarios desactivados en Del libro inédito “Los Ritmos Desnudos” 240 Vistas

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Por Julio Enrique Ávila

 El Momento Oportuno

El mar soberbio. La luna.

Mil y mil estrellas. Y una

canción tan suave

y tan lejana

y tan cansada,

que parecía un ave

buscando una ventana

ignorada…..

 

¿Dónde la encontrará la mañana

-me dijiste- después de tanto andar?…..

 

Yo repuse: Como a todo soñar,

la encontrará esperando…..

Que el sueño es incansable

como el mar….

 

¡Sabia hora oportuna!

Mar, estrellas y luna,

y una

canción

lejana,

cansada,

a quien el corazón

le brindó su posada

como a una dulce hermana.

 

Tú estabas junto a mí

y dentro de mí….. Éramos uno

ante la inmensidad….

 

Y así, tú en mí, yo en ti,

apuramos cada uno

toda la eternidad!

 

La Libertad, diciembre 22-23

 

 

ESPIRALES        

 

Nací a las 6 de la tarde

(si así no fue así debió

haber sido)

Matiz tenue, sin alarde

de luz y sin violencia.

Una llamita de ciencia

y un ansia de nido.

 

Si así no fue así debió

haber sido…

Si el espíritu vive en el

paisaje- temblor en la luna, tono

en el celaje,

efluvio en el cielo dormido-

el mío se ilumina y arde

sólo a las 6 de la tarde.

 

Matiz tenue, sin alarde

de luz y sin violencia….

En lo íntimo florece

la eucarística paciencia,

y el alma, en éxtasis, parece

el alma misma de la tarde.

 

Nací a las 6 de la tarde

(si así no fue debió haber

sido).

Matiz tenue, sin alarde

de luz y sin violencia.

Una llamita de ciencia

y un ansia de nido….

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