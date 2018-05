Definidos los precios para la final del Clausura 2018

Compartir ! tweet





@DiarioCoLatino

La Primera División de Fútbol oficializó el lunes los precios de las entradas para la final del torneo Clausura 2018, que tendrá como protagonistas a Alianza y Santa Tecla.

El duelo, como ya es costumbre, tendrá como sede el estadio Cuscatlán a las 3:00 p.m., pero las taquillas serán habilitadas a las 8:00 a.m., para que los aficionados no tengan problemas para adquirir sus boletos. El ingreso al recinto deportivo, mientras tanto, será a las 10:00 a.m. La afición de Alianza se ubicará en el sector norte del Coloso de Monserrat y los precios a pagar son: $8 en sol general y sol preferente sur; $12 en sol preferente norte; $20 en sombra norte; $30 en tribuna norte y $35 en platea.

Mientras que los hinchas de Santa Tecla estarán situados en la parte sur del estadio y pagarán: $8 en sombra sur; $30 en tribuna sur y $35 en platea.

Los niños con estatura máxima a 1.35 metros pagarán $5 en todas las localidades.

Esta será la cuarta final consecutiva que albos y tecleños disputarán en la Primera División, y de momento la serie favorece a los tecleños con dos triunfos, por lo que los albos tratarán de emparejar la serie el próximo domingo.