Messi afirma que hacer un buen mundial es estar entre los cuatro mejores

Buenos Aires/Argentina/AFP

Hacer un buen Mundial Rusia 2018 para Argentina sería “estar entre los cuatro mejores”, afirmó este martes el capitán albiceleste Lionel Messi, en declaraciones al canal TyC Sports.

“No tenemos ninguna obligación con nadie de salir campeones. Somos nosotros (el equipo) los primeros que queremos ser campeones”, afirmó ante una pregunta el delantero de 30 años, durante la entrevista realizada en su casa de Barcelona. La albiceleste no gana una Copa del Mundo desde México 1986, con sendos subcampeonatos conquistados en Italia 1990 y Brasil 2014.

La generación de Messi, que integran Sergio Agüero, Javier Mascherano, Angel Di María y Gonzalo Higuaín, perdió tres finales consecutivas: el Mundial de Brasil-2014 y las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América, ambas ganadas por Chile.

“Tenemos el deseo por el hecho de no haber podido ganar tres finales. Es un peso que llevamos, hay que superar esa barrera”, dijo el atacante del FC Barcelona.

Esos compañeros de Messi integran la lista preliminar de 35 jugadores para el Mundial de Rusia y, junto al capitán, seguramente serán confirmados en la nómina definitiva.

Messi dio una explicación: “tuvimos opciones de ganar esas finales. Dios no quiso que saliéramos campeones”. En el nuevo desafío, Argentina jugará el Mundial en el Grupo D, en competición con Islandia, Croacia y Nigeria.

“No hay que dar un mensaje erróneo a la juventud de que solo sirve salir campeón. Yo se lo digo a mis hijos, a mis sobrinos: divertite. Disfrutá más allá del resultado”, reveló.

Messi confió que “el fútbol te da muchas cosas. Es un deporte hermoso. Si perdés o ganás, se tiene que disfrutar. Me duele perder, soy competitivo, quiero ganar, pero a veces no se puede”, reflexionó el quíntuple ganador del Balón de Oro.

El artillero dijo que no es su objetivo ser el mejor del mundo y “ni siquiera el segundo, el tercero o el cuarto”. “No compito con nadie”, respondió sobre si su gran rival era el portugués Cristiano Ronaldo.

Acerca de los favoritos en el Mundial, mencionó a “Brasil, desde que lo agarró (el DT) Tite, porque se encierra bien atrás y adelante te liquida con jugadores rapidísimos”. También nombró a España “por la manera de jugar”, a Alemania “que siempre está ahí” y a Francia “aunque tiene muchos jugadores jóvenes”.