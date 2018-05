“Fito” Zelaya listo para jugar la final

Compartir ! tweet





El atacante albo se integró ayer a los entrenamientos del equipo paquidermo con miras a la final del Clausura 2018.

Manahen González

@ManahenGza

“ Un capitán no abandona su barco”: con esas palabras Rodolfo “Fito” Zelaya, capitán de Alianza, anunció ayer que está a disposición del cuerpo técnico albo para la final del torneo Clausura 2018, que disputarán contra Santa Tecla.

“Fito”, quien el fin de semana sufrió un accidente de tránsito con su familia, se integró la mañana de este martes a los entrenamientos del equipo blanco y fue recibido calurosamente por todo el plantel paquidermo.

Jugadores y cuerpo técnico albo formaron un pasillo en el portón que da acceso de platea al césped del estadio Cuscatlán para recibir con aplausos y apretones de mano a su capitán.

“Asumí la responsabilidad y honor de ser su capitán, y un capitán no abandona su barco. Quiero jugar, me pongo a disposición del cuerpo técnico para estar el 20 de mayo y ayudar a nuestro club a alcanzar el bicampeonato”, publicó el goleador albo antes llegar a la práctica alba.

Ya sobre el terreno de juego Zelaya trabajó con sus compañeros bajo las órdenes de Jorge “Zarco” Rodríguez, en la que fue la primera práctica de Alianza con miras a la final del torneo Clausura 2018, que disputarán el próximo domingo con Santa Tecla.

Agradecimientos

Como se dijo antes, “Fito” Zelaya compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje de agradecimiento para todas las personas que estuvieron pendientes de la salud de él y su familia.

“Luego de haber sufrido uno de los momentos más difíciles de mi vida, quiero en primer lugar agradecer a Dios porque en su infinita misericordia y amor nos ha protegido. También a todas las personas, clubes, instituciones, jugadores, entrenadores, medios y aficionados de todos los equipos, sin importar los colores, por sus mensajes y solidaridad que en momentos así son indispensables y me llenaron de fuerza. Este gesto no lo olvidaré”, se lee en el documento.

De igual forma, el atacante blanco dedicó unas líneas para dar su pésame a la familia de Vanessa Luna Argueta, novia de su cuñado Carlos Quintanilla, quien falleció el lunes a raíz de los golpes sufridos durante el accidente.

“Expreso mis más sinceras condolencias a su familia en esta pérdida irreparable, que encuentren resignación y paz en nuestro Dios. A mi cuñado Carlos, que aún se encuentra en un estado de salud delicado: ¡Fuerza mi hermano, que vas a salir de esta, todos estamos contigo!”, escribió Zelaya.

Por último y no menos importante, “Fito” agradeció a sus compañeros de equipo, personal de Alianza y aficionados que le enviaron mensajes de apoyo.

“¡Gracias! Por sus mensajes y sus oraciones. Me es imposible devolver tanto cariño y aunque no he podido contestar a todos, les aseguro que los he leído en su totalidad”, concluyó el referente blanco.