Debut amargo del «Bolillo» con la Selecta, ¿que fue lo que dijo tras la derrota?

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El técnico colombiano Hernán “Bolillo” Gómez debutó como estratega de la selección nacional ante el Houston Dynamo, con un agridulce derrota de 2-1, la cual no le impidió decir que vio una peculiaridad del equipo que no había visto antes.

El estratega destacó posterior al encuentro que el equipo tuvo un primer tiempo con orden, serio y con buena actitud. “Hoy vi una intensidad que no había visto en lo que he estado en El Salvador, tal vez por los cambios o tal vez por los jugadores que no habían trabajado con los demás”.

“Hablar perdiendo para la afición es difícil (…). Hay cosas importantes, hay otras que cosas que mejorar”, puntualizó. Además, dijo que hay cosas que destacar que a la afición le puede gustar y que en futuras ocasiones “irán mejor”.