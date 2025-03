Incrementa persecución contra directora de Socorro Jurídico

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Luis Rivera, abogado del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), dijo que la persecución en los últimos días se ha incrementado hacia los defensores de derechos Humanos en El Salvador, como método para atemorizar, callar y coartar a los ciudadanos a la libre expresión.

Ejemplo de ello, es que el pasado19 de marzo de 2025, en horas del mediodía, llegaron dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a la vivienda de Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), donde solicitar una dirección, lo cual, levanta sospechas por tratarse de una reconocida defensora de derechos humanos de personas capturadas injustamente bajo el Régimen de Excepción.

“Entendí completamente su lenguaje corporal y no supieron qué decir, llegaron hasta mi casa, que es la última del pasaje y no tiene sentido que no hayan preguntado en otro lado; si lo que quieren es amedrentarme, no lo logran, que les quede claro, no me voy a ir capturada sin una orden judicial y que me pongan todos los delitos que quieran por no someterme”, manifestó Escobar.

La defensora de los Derechos Humanos externó que debido a un dispositivo de cámaras instalado en la vivienda, luego pudo corroborar que los agentes no andaban a pie, sino en el vehículo equipo 01-50-85, lo cual es contradictorio porque preguntaron por una dirección para llegar caminando, cuando andaban en vehículo.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...