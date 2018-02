¡CUIDADO CON LA CONCORDANCIA!

Josefina Pineda de Márquez,

Escritora y Profesora

En los medios de comunicación escritos es bastante común ver expresiones como las siguientes:

Falta por revisar los expedientes de los solicitantes.

En esta oración se ha faltado a la CONCORDANCIA.

El verbo FALTAR +verbo en infinitivo debe concordar con el sujeto. El verbo conjugado en esta oración es FALTAR seguido del infinitivo REVISAR.

El SUJETO en la oración es: los expedientes de los solicitantes ( con número gramatical, plural). El verbo, por tanto debe ir en plural también. Faltan y no falta.

–En ese registro faltan por destacar las enmiendas sugeridas.

La concordancia gramatical en nuestro idioma se da entre el sujeto y el verbo y entre el sustantivo y el adjetivo. Casi no nos equivocamos en la concordancia de sustantivo y adjetivo. Siempre decimos:

Muchachas inteligentes, hombres estudiosos, flores perfumadas, perros bravos, músicos virtuosos.

La concordancia entre el sujeto de la oración y el verbo está reglamentada por la SINTAXIS gramatical. En esto de la concordancia la RAE no hace concesiones de acuerdo al uso de grupos poblacionales. No, en esto de verdad que no hay concesiones. Veamos:

Los niños corrieron hacia la caseta para protegerse de la lluvia.

¿Y tú y tus hermanas almorzarán aquí?

Quizá ya no vuelvan los vientos de octubre.

Una bandada de golondrinas vuela hacia el sur.

En este último ejemplo el Sujeto= Una bandada de paloma, La palabra núcleo del sujeto es bandada; una y de golondrinas son modificadores del núcleo. Ese núcleo es el que nos marca el número gramatical que en este ejemplo es singular.

–El Cid Campeador con sus hombres entra a Valencia. No entran, aunque se entiende que son varios los que entran.

Cuando hay dos sustantivos uno del género femenino y otro del masculino. La gramática de la RAE nos dice que ha de utilizarse el género “masculino” (El movimiento feminista en esto no sé si ya tomó en cuenta esto.)

–Nos dice la historia que Juana de Arco fue una mujer de una virtud y un talento asombrosos. El sustantivo virtud es femenino y talento es masculino. Debe usarse el género masculino.

En algunos casos la concordancia diferente no afecta el significado.

–Es difícil manejar automóvil en nuestra San Salvador en las horas pico.

Nadie va a decir:

Es difícil manejar automóvil en nuestra San Salvador en las horas picas.

Del Fausto de Goethe.

“Quien quiere un bien, que empiece por ser bueno,

Quien espera milagros, tenga fe”.

Hasta pronto.