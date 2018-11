“Cuidado con volver al pasado”

José Mejía

Transparencia Activa

Ante los resultados de las últimas agresiones a manifestantes y periodistas en Santa Tecla, así como en eventos proselitistas, Marcos Rodríguez, secretario de Participación, hizo un llamado esta mañana a evitar el uso irracional y excesivo de la fuerza ante los conflictos y agotar los mecanismos de diálogo para solucionar los problemas.

Rodríguez hizo un fuerte llamado de atención a este problema en la entrevista matutina de canal 12 donde externó su preocupación por reiterados actos violentos que se han venido observando en distintos escenarios para reprimir la manifestación y el descontento social.

“Hace unos meses tuvimos un acto de represión bastante fuerte donde el rector de la Universidad Nacional, Roger Arias, iba al frente de una marcha y fue golpeado en la entrada de la Asamblea Legislativa en una marcha por el derecho al agua, la semana pasada tuvimos un asesinado por represión en Santa Tecla y al menos 20 heridos por balas. Teníamos más de 10 años que no moría una persona por represión”, registró Rodríguez.

Sobre el mismo tema, también hizo referencia a las agresiones que sufrieron tres periodistas en los mismos disturbios de Santa Tecla y luego a la agresión al periodista Nelson Rauda de El Faro al finalizar el conversatorio que tuvo el candidato Carlos Callejas en la UCA el pasado martes 13 de noviembre.

“Tenemos que cerrar y garantizar que no volvemos al pasado”, advirtió Rodríguez.

Para el secretario, en Santa Tecla hubo “un uso desproporcionado de la fuerza, (que) no quiere decir que no se debe poner orden, pero hay formas de abordar el problema, ya nos habíamos olvidado de estos procedimientos en el país. En los dos gobiernos del cambio y especialmente en este del Presidente Salvador Sánchez Cerén no se tiene registrado ni un solo caso de represión de este tipo. Parecían cosas del pasado y hoy volvemos”.

El funcionario señaló que este gobierno también ha tenido conflictos con transportistas y otros sectores, “pero yo he salido a buscarlos y entrar a Casa Presidencial; hay sectores que quedan conformes y otros inconformes con el diálogo, pero una cosa es clara, la primera alternativa no es golpear a la gente y menos disparar con armas de fuego contra la gente. Eso se llama uso desproporcionado de la fuerza”, afirmó.

Rodríguez reiteró el llamado a todas las instituciones y ciudadanía de no volver al pasado, “no volvamos al uso desproporcionado de la fuerza para responder a los problemas sociales, lo que también no quiere decir que la gente que marcha y está en la calle tiene derecho a hacer cualquier cosa, pero no se puede reprimir sin haber agotado los mecanismos de diálogo y luego tratar de evitar hacer un uso desproporcionado de la fuerza”.