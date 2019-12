Cuestionan amnistía fiscal negociada durante aprobación del presupuesto

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La amnistía fiscal aprobada como parte de las negociaciones entre partidos de derecha y el Gobierno en la negociación del presupuesto de 2020 “golpea la moral tributaria”, y con ello “se premia a los malos contribuyentes” manifestó la economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Lourdes Molina Escalante.

La experta en fiscalía tributaria afirmó, que además del premio a los malos contribuyentes, se manda un mal mensaje para quienes sí cumplen con estás obligaciones hacia el fisco. Según la experta en el tema, la aprobación del presupuesto deja un sabor “agridulce” .

«Al final de la aprobación del presupuesto se observaron vicios y malas prácticas de negociaciones a puertas cerradas como se ha visto en años anteriores», dijo Molina Escalante, quien considera que lo aprobado no es una facilitación para los morosos al fisco, sino una amnistía, lo cual es negativo y envía un mal mensaje.

La representante del ICEFI dice que habrá personas que -haciendo reingeniería fiscal- llegarán a la evasión de impuestos, y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que se carece de estudios técnicos que permitan restablecer o confirmar que las proyecciones que hace el Gobierno que logrará con la amnistía se va a recaudar.

Molina dijo que eso de las amnistías en nuestro país es recurrente, y recordó que en los últimos años se han tenido tres amnistías, entonces lo que se le está diciendo al contribuyente es: “porqué mejor no me espero a que haya una amnistía y no tengo necesidad de pagar a tiempo mis impuestos”, apuntó Molina.

“Entonces nosotros consideramos que se debe de revaluar este aspecto”. El Gobierno busca recoger con esta amnistía al menos unos $110 millones de dólares. La analista técnica, Tatiana Marroquín afirma que a pesar de que en los últimos once años se han implementado tres amnistía fiscales, la aprobada la semana pasada incluye entre los beneficiarios a empresas que están en procesos por deudas ante la Fiscalía General o los tribunales.

El economista, Rafael Lemus opina que lo importante es que los que deben aprovechen a pagar, aprovechen la ventanilla; aunque habrá gente que pretenderá aprovecharse, más aquellos que tienen mora.

Lemus dijo que hay una cifra rígida en el presupuesto que ya no se puede mover, aunque se diga que se habría quitado más o menos de una cartera, no es tan fácil hacerlo y él sí considera que se hicieron cosas positivas en algunos cambios que se implementaron producto de las negociaciones por el presupuesto.

Según Lemus, el país viene creciendo en ese margen, y en ese sentido, la base de donde se ha partido, pues se cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, aclaró este jueves durante la entrevista República, de canal 33.

Luego de la aprobación del presupuesto 2020 -y ante las críticas- el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes negó rotundamente que exista una amnistía.

Aseguró que es una facilitación a los que quieren pagar similar a lo que hacen las alcaldías para que la gente cancele, pero en esos últimos casos, no hay críticas, manifestó.