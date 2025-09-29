¡Cuba Sí, bloqueo No!, solidaridad en Nueva York

Compartir

Nueva York/Prensa Latina

Cuba recibió expresiones de solidaridad en esta ciudad de Estados Unidos, donde una delegación de la isla participa en el Segmento de Alto Nivel del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

En un teatro en pleno Manhattan fue acogido el canciller Bruno Rodríguez y la comitiva que le acompaña entre aplausos y consignas de ¡Cuba Sí, bloqueo No!

Al subir al escenario, el ministro de Relaciones Exteriores agradeció la permanente solidaridad del pueblo de Estados Unidos a su país; además, les informó sobre las ideas expresadas en su discurso en el plenario de la Asamblea General este sábado.

Rodríguez reiteró el respaldo a la justa causa del pueblo palestino, llamó a detener el genocidio israelí en Gaza y tras enumerar argumentos repitió tres veces “¡Free Palestine!”

Además, comentó sobre los efectos del bloqueo que por más de seis décadas imponen sucesivas administraciones estadounidenses a Cuba, así como la ilegal, arbitraria e injusta inclusión de la isla en la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo.

También refirió al auditorio sobre la “feroz campaña de propaganda para desacreditar” la colaboración médica cubana, la que calificó de “inmensa expresión de solidaridad”.

“Es una campaña basada en mentiras, calumnias y difamación, se caracteriza por la presión política, intimidación y coerción contra los países receptores”, aseguró.

La cooperación de Cuba -enfatizó el canciller- es absolutamente legítima y totalmente coherente con las misiones de colaboración que realiza la ONU.

¿Alguien puede creer que vamos a retroceder ante las presiones y abandonar nuestros compromisos internacionales?, se preguntó el jefe de la diplomacia cubana.

“Cualquiera que conozca a Cuba entiende que no nos dejamos intimidar”, apuntó al confirmar “categóricamente que Cuba mantendrá los compromisos con todos y cada uno de los países con los que tenemos acuerdos bilaterales de cooperación médica”.

Estamos dispuestos a enfrentar todas las amenazas y calumnias sin vacilar en nuestro deber de solidaridad, sentenció el titular.

Actualmente 24 mil profesionales cubanos prestan servicios médicos en 56 países. Y mantendremos nuestra disposición a ampliar nuestra cooperación en cualquier país dispuesto a comprometerse con nosotros en beneficio de su pueblo, acotó Rodríguez.

Por su parte Manolo de los Santos, director ejecutivo de la organización The People’s Forum (coordinadora del evento) expresó: “Les pido que se vayan con un voto renovado de que lucharemos contra el bloqueo aquí en el vientre de la bestia, que aquí en el corazón del imperio desenmascararemos las mentiras” contra Cuba.

El activista afirmó que el bloqueo tiene el objetivo de “causar el máximo dolor y sufrimiento a todo el pueblo cubano” y señaló que “cínicamente colocan a Cuba en una lista que nunca debió existir y a la que Cuba nunca ha pertenecido: la llamada lista de Estados patrocinadores del terrorismo”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...