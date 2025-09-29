Presidente venezolano destaca participación ciudadana en Simulacro Nacional de Protección Civil

Compartir

CARACAS/Xinhua

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, felicitó este domingo la participación masiva de miles de habitantes de comunidades venezolanas organizadas en el Simulacro Nacional de Protección Civil llevado a cabo el sábado.

La jornada de Protección Civil desarrollada el sábado abarcó 411 escenarios del país con la participación de 11.767 funcionarios, al contar con cuerpos de seguridad, brigadas escolares, instituciones educativas, hospitales, empresas públicas y el sistema de transporte subterráneo.

El Simulacro Nacional incluyó ejercicios de respuesta ante inundaciones, incendios, deslizamientos, tsunamis, emergencias tecnológicas y ataques bélicos.

En un mensaje difundido en la red social Telegram, Maduro subrayó que con “disciplina” y “conciencia” se activaron todas las instituciones del Estado, desde las zonas urbanas hasta las rurales y las costeras.

La movilización abarcó Protección Civil, Bomberos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales, escuelas, hospitales y comunidades organizadas.

El mandatario venezolano enfatizó que la articulación entre el pueblo y el Estado constituye la principal fortaleza del país en materia de seguridad y prevención.

El simulacro convocado en el marco de los recientes sismos moderados registrados en Venezuela buscó fortalecer la capacidad de respuesta ante eventualidades naturales, geopolíticas o híbridas, mediante la coordinación de organismos de seguridad y la participación directa de la ciudadanía.

