Casa Blanca analiza posible bloqueo petrolero total contra Cuba

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

La Casa Blanca está analizando un posible bloqueo total a las importaciones de petróleo de Cuba entre las opciones encaminadas a impulsar un cambio de régimen en esta nación caribeña, informó hoy el medio estadounidense Político.

Hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión definitiva, pero al interior de la Administración Trump se están entablando debates al respecto, indicó el reporte, el cual citó a personas familiarizadas con el tema.

La pérdida de los envíos petroleros venezolanos, y la reventa de algunos de estos cargamentos que La Habana usaba para obtener divisas extranjeras, ya han estrangulado la economía de Cuba, indicó el reporte, y agregó que un bloqueo total de las importaciones petroleras de Cuba podría «desencadenar una crisis humanitaria».

A mediados de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó «un bloqueo total y completo» de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo a principios de este mes que su país no solo comercializará el petróleo almacenado en Venezuela, sino que también controlará por tiempo indefinido la venta de la producción petrolera del país.

Cuba importa cerca del 60 por ciento de su suministro petrolero, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. Venezuela había sido el principal proveedor de crudo de Cuba hasta que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...