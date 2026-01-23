“El Salvador ya estuvo en una dictadura que se está replicando en este momento”: Leonardo Bonilla

Redacción Nacionales

El ex diputado independiente, Leonardo Bonilla, sostuvo que el presidente Nayib Bukele replica las acciones dictatoriales que realizó el dictador Maximiliano Hernández Martínez, al intentar perpetuarse en el poder.

El ex legislador de la República participó en el espacio de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán” donde señaló que la dictadura implantada en El Salvador “está tomando fuerza”, ya que los ciclos políticos son amplios.

“Esto que estamos viviendo ya lo vivimos en el pasado en El Salvador y se ha vivido en otras partes del mundo. El Salvador ya estuvo en una dictadura que se está replicando en este momento”, agregó.

Bonilla comparó el Gobierno actual con la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, en la época de los 30s-40s: “estamos viendo cómo todas las acciones que se desarrollaron para que eso se convirtiera en una dictadura se están replicando”

“Maximiliano Hernández Martínez modificó la Constitución para poder reelegirse. Y si no mal recuerdo, creo que Bukele ha sido el único, después de Maximiliano Hernández Martínez, en que replica lo mismo”, comentó el ex diputado independiente.

Es de contextualizar que la Asamblea Legislativa con el aval de la Presidencia modificó la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial indefinida, también modificó el actual periodo presidencial para terminarlo en 2027 para que en ese año, se realicen elecciones generales (Asamblea, alcaldías y presidencia).

Bukele, si decide postularse, competirá para gobernar 6 años más, ya que los legisladores aprobaron otra reforma para que el periodo presidencial se extienda de 5 a 6 años.

Bonilla remarcó que «la Asamblea Legislativa no existe a nivel institucional en este momento y no lo digo con resentimiento, sino porque en la práctica lo podemos ver”, dijo.

Ejemplificó que el artículo 131 de la Constitución establece las funciones de la Asamblea Legislativa, el cual es un órgano independiente del Ejecutivo y del Judicial, “pero en la práctica absolutamente todos sabemos y nadie lo puede negar que si Bukele da una orden a la Asamblea Legislativa, los diputados de Nuevas Ideas y compañía, dicen sí”.

“Eso en español significa rompimiento de la institucionalidad y cuando la institucionalidad se rompe, el poder se concentra y entonces es donde se empieza a generar un sistema dictatorial”, puntualizó Bonilla en el espacio de entrevista.

