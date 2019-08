Cristiano Ronaldo: “Admiro mucho la carrera de Lionel Messi”

Lisboa/Portugal/AFP

Cristiano Ronaldo habló de su “sana” rivalidad durante años con Lionel Messi y dijo “admirar mucho la carrera” del futbolista argentino del FC Barcelona, en una entrevista emitida por la televisión portuguesa.

“Admiro mucho la carrera que él ha tenido hasta ahora y él dijo ya que había sentido cuando yo abandoné el campeonato español porque es una rivalidad que valoraba”, comentó el astro luso a la cadena TVI.

“Es una buena rivalidad, que existe en el fútbol, pero que no es una excepción. Michael Jordan tuvo rivales en el básquet, Ayrton Senna y Alain Prost eran grandes rivales en la Fórmula 1. El único punto en común de todas las grandes rivalidades del deporte es que son sanas”, añadió el jugador de la Juventus.

Para ‘CR7’, haber tenido durante su etapa en el Real Madrid a Messi como gran adversario le ayudó a superarse a sí mismo, explicó.

“No tengo ninguna duda de que Messi ha hecho de mí un jugador mejor y viceversa (…) Cuando ganó trofeos tiene que irritarle y es igual para mí cuando él los gana”, afirmó el cinco veces Balón de Oro.

Preguntado sobre su relación con Messi fuera de los terrenos de juego, Cristiano Ronaldo subrayó el respeto mutuo entre ambos.

“Tengo una relación profesional excelente con Messi porque hace quince años que compartimos los mismos momentos (…) Nunca he ido a cenar con él pero por qué no en el futuro, no tendría ningún problema en hacerlo”, declaró el ex del Real Madrid y del Manchester United.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son candidatos a ganar el premio a mejor jugador UEFA de la pasada temporada, junto al holandés y defensa del Liverpool Virgil Van Dijk. El trofeo será entregado en Mónaco el 29 de agosto, durante el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones.