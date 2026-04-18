Crisis política en Chalatenango Sur: Concejo destituye a alcalde

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Concejo Municipal de Chalatenango Sur informó la destitución del alcalde Milton Serrano, luego de “faltas administrativas muy graves”, según argumentó el concejo. Sin embargo, el alcalde del PCN sigue en funciones y señala que dicha decisión carece de validez.

El Concejo Municipal Plural de Chalatenango Sur informó que en sesión extraordinaria celebrada el lunes 13 de abril de 2026, según Acta N.° 9, Acuerdo N.° 8, se acordó la destitución inmediata del alcalde municipal, Milton Guadalupe Serrano Ramírez.

Dicho acuerdo fue notificado al propio Serrano y al Tribunal Supremo Electoral. “Este acto administrativo está en firme y se debe acatar la resolución de manera inmediata”, señaló el concejo.

Según argumentó el Concejo, la decisión es la culminación “de un proceso sancionatorio iniciado un mes atrás, apegado plenamente a la ley; el cual fue resuelto con objetividad y dando la garantía de defensa”.

La destitución se fundamentó “en faltas administrativas muy graves como violaciones a la normativa municipal vigente, desobediencia de los acuerdos del Concejo Municipal y demás actos contrarios a la ley que han sido del conocimiento público”, señaló el Concejo.

A través de una conferencia de prensa vertida este viernes, el Concejo informó que Serrano “utilizó al Cuerpo de Agentes Municipales para impedir ilegalmente el ingreso del síndico municipal, el primer regidor y el secretario municipal a las instalaciones del distrito”.

“Intentó gobernar basándose en un voto de calidad y reglamentos internos que no tienen validez legal por no haber sido publicados en el Diario Oficial. Irregularidades financieras graves: se continuó pagando salario a una exsecretaria ya destituida quien además seguía firmando documentos oficiales ilegalmente”, enfatizó el Concejo.

Además, señaló que Serrano se negaba “a presentar el proyecto de Presupuesto Municipal 2026 dejando al municipio en un limbo financiero”, También, supuestamente “trasladó” más de $32 mil “desde cuentas distritales hacia otras cuentas sin la debida autorización del concejo municipal”.

“La compra de suministros, baterías a un miembro del consejo municipal violando la Ley de Compras Públicas y la ética gubernamental”, fue otra de las presuntas irregularidades que enlistó el concejo en la conferencia de prensa.

La resolución detalla que la sanción se impone de acuerdo con el artículo 26 del Código Municipal, referente a la “moralidad e instrucción notoria”, cuya sanción está regulada en el artículo 28 del mismo Código.

Todo ello, fundamentó “la decisión legal de destitución inmediata”. “El Consejo Municipal con el quórum legal necesario determinó que el ciudadano Milton Guadalupe Serrano Ramírez ha perdido la moralidad e instrucción notoria, requerida para el cargo, artículo 26 literal F del Código Municipal”.

La resolución del Concejo Municipal también habría sido notificada al gerente financiero, al jefe de recursos humanos y al tesorero municipal. También a la Corte de Cuentas de la República, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Cuscatlán, Ministerio de Hacienda, Policía Nacional Civil, Centro Nacional de Registro y otras instituciones.

El Concejo señaló que la resolución no admite recurso, de conformidad con lo expuesto en el artículo 158 numeral 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Entre tanto, el Concejo Municipal sería presidido por Víctor Manuel Hernández como alcalde designado. Con dicho nombramiento se pretende continuar las actividades administrativas y la prestación de servicios municipales.

Alcalde Milton Serrano

En respuesta, Milton Serrano se autoconsidera como edil en funciones; de hecho, este viernes llegó a su despacho para realizar sus funciones como alcalde. Señaló que el problema interno ya lleva un tiempo y es un tema “político”.

“Este problema no es de ayer, viene desde hace más de nueve meses, donde se dieron varias cosas, donde el síndico y el primer regidor se unieron al exalcalde, que era de Nuevas Ideas, que ahora es regidor, y al exalcalde de Azacualpa, que es del FMLN y que es regidor también, que entraron por los concejos plurales”, informó el edil a un medio televisivo.

Según dijo Serrano, se unieron “para querer meter a un secretario municipal. Quieren ir cómo ir nominando el trabajo”. Serrano comentó que al síndico le han manifestado que tiene “el mismo nivel del alcalde”.

“Lo que vienen buscando es una cuestión política, pensando en las próximas elecciones y saben que deteniéndonos todos los procesos y todo el trabajo que venimos haciendo ellos pueden estar mañana en el puesto de nosotros”, enfatizó Serrano.

Sobre la notificación al TSE de la destitución, Serrano señaló que esto es todo un proceso y no se resuelve de forma rápida. “Ellos creen que ya recibiendo el documento (el TSE) ya tienen la potestad de decir -ya el alcalde está destituido-, eso es un proceso que se tiene que hacer y el alcalde pues legalmente puede ser destituido ya cuando haya una Sentencia de un Juez o que el Tribunal haya visto realmente que los procesos se hicieron”.

“Yo sigo trabajando en la municipalidad, yo soy un alcalde que siempre anda en el territorio trabajando, si nos toca andar de noche ahí andamos. Yo no puedo dejar de ir porque soy electo por el pueblo y ahorita no hay ninguna sentencia que diga que yo estoy cesado”, aclaró.

El concejo señaló que ellos son la máxima autoridad. “Es cierto, el Concejo es la máxima autoridad, pero cuando está el alcalde, el síndico, cuatro regidores propietarios y cuatro suplentes. Pero aquí la convocatoria la hace el síndico más dos suplentes y tres regidores más”, señaló Serrano, por lo que consideró que no es autoridad legal.

Se dio a conocer que el secretario general del Partido de Concertación Nacional (PCN), Manuel Rodríguez, y el diputado por Chalatenango, Reynaldo Cardoza, sostuvieron reuniones con el alcalde, el síndico y regidor, los cuales pertenecían al PCN; sin embargo, no se llegaron a acuerdos. Álvaro Velásquez, síndico municipal, y Víctor Manuel Hernández, primer regidor propietario de Chalatenango Sur, informaron de su renuncia al PCN a finales de marzo.

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