Cripta de Catedral recuerda que madres que sufren, no están solas, está la iglesia con ellas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La comunidad de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador recordó al Santo de América, Monseñor Óscar Arnulfo Romero Romero, quien en el quinto domingo de pascua en 1979 felicitó a las madres y recordó que no están solas en el camino de la vida para alcanzar la gracia del Señor.

Las madres que sufren y que están sufriendo como María al pie de la cruz, «sepan que no están solas, la Iglesia está con ustedes, no por subversión, no por torcidas intenciones, sino por el mensaje que hoy hemos escuchado en la misma palabra de Dios, por amor», señaló María Teresa Alfaro, una de los rostros de la comunidad de la Cripta.

María Teresa Alfaro señaló que en la reflexión de Monseñor Romero, en las pascuas, él decía que muchas madres «están sufriendo y están sufriendo así como María a los pies de la cruz allá en el calvario».

«Dice él, tantas madres que están sufriendo por sus hijos desaparecidos, por sus hijos presos, por sus hijos torturados. Y ahora vemos ese mismo sufrimiento de tanta familia, de tanta mamá que no sabe el paradero de su hijo, no sabe las condiciones de salud, de alimentación por las que están pasando, solo saben que están detenidos», destacó Maria Teresa Alfaro en referencia a los tiempos actuales donde las desapariciones forzadas están al día y en su mayoría son ejecutadas por el Gobierno de Nayib Bukele.

«Hoy nos trasladamos a ese pensamiento de Monseñor Romero y oramos por todas las madres que tienen ese sufrimiento por sus hijos, por sus hijas», concluyó.