Cotto sostiene reunión con relatora de la ONU y reitera respeto a DDHH

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto, acompañado de jefes y subdirectores, sostuvo una reunión con Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En dicha reunión, sostenida en el Salón de Directores del Castillo de la PNC, abordaron el tema de las ejecuciones extrajudiciales, de las que el Estado salvadoreño ha sido señalado ante organismos internacionales por organizaciones defensoras de derechos humanos de El Salvador.

El vocero oficial de la PNC Vladimir Cáceres confirmó la reunión y explicó que para el próximo cinco de febrero la relatora especial hará una conferencia de prensa en la que explicará los resultados a profundidad obtenidos en esta reunión, y otras con organismos de derechos humanos y entidades de Gobierno.

“La PNC tiene como misión fundamental garantizar la seguridad del patrimonio de los salvadoreños, relacionando diferentes acciones encaminadas a la prevención del delito. Asimismo, si es necesario cuando se está cometiendo un hecho, intervenir para neutralizar a los hechores, siempre con estricto apego a los derechos humanos”, sostuvo.

Anteriormente, el director Cotto explicó que la PNC no está en disposición de encubrir o tolerar actos de este tipo, porque esa no es la línea institucional para el abordaje de la violencia e inseguridad. Asimismo, aseguró que la entidad no registra ejecuciones extrajudiciales. Contrario a ello hay casos donde se han investigado, pero no se ha demostrado en juicio penal que se hayan cometido estos hechos.

El director reiteró que la corporación policial está en la disposición de apoyar cualquier tipo de investigación que se realice dentro de la corporación policial. El director agregó que “sí existen procesos que nosotros mismos hemos investigado, pero que el Órgano Judicial debe de establecerlo. La Fiscalía debe de investigarlo, establecerlo, confirmarlo o descartarlo, pero eso hasta hoy no ha sucedido. Somos los primeros interesados en que esto suceda”.

En otros temas, la relatora especial de la ONU Agnes Callamard sostuvo una reunión con un grupo de mujeres privadas de libertad, como parte de su visita a El Salvador. Mientras que el viernes pasado organizaciones de derechos humanos presentaron el informe sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado salvadoreño.