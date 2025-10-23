Costa Rica disfruta doble oro en voleibol sala de Centroamericanos

Compartir

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

Costa Rica disfruta este miércoles los oros de sus selecciones femenina y masculina en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, al derrotar en los dos casos a Nicaragua en la final.

Al término del último partido en el capitalino Gimnasio Nacional Teodoro Palacios, el técnico de los varones ticos, César Salas, expresó su felicidad por el triunfo y el nivel mostrado en el evento regional.

En declaraciones a la agencia Prensa Latina, el entrenador añadió que sus muchachos jugaron un torneo sólido, constante, “marcamos mucha diferencia en el ataque y el bloqueo, el equito tuvo mucho orden y sistema”.

Preguntado por los atletas más destacados, consideró que sería injusto mencionar nombres, pero el 21 (Ignacio Morales) y 22 (Gilberth Solano) hicieron un gran trabajo, son sub-19, novatos, pero parecen experimentados sobre la cancha, como el grupo, acotó.

Salas explicó que este sería el cierre del año competitivo para ellos y lo hacen con broche de oro, por lo cual tomarán un descanso de unos días.

Negó que sepan si por el ranking puedan llegar a participar en los Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, el año próximo. No obstante, aseguró, esperarán.

Es un combinado muy joven y va a seguir dando la pelea en el área, aseveró, mientras resaltó la paridad de todos los rivales, los cuales les enfrentaron de tú a tú.

El choque ante los pinoleros lo ganaron tres sets a uno (25-22, 21-25, 25-17 y 25-19).

El director de Nicaragua, Jorge Luis Mena, confesó a esta agencia que después de 35 años subirán al podio, aunque hay que seguir trabajando con los jóvenes. “No se nos dio el resultado ahora, pero hay que echar para adelante”, subrayó.

Tenemos que preparar el recibo, ahí nos mató Costa Rica, además de que hubo cierta desconcentración, admitió.

Pero sabemos las debilidades, hay que trabajarlas y ya se irá avanzando, reconoció Salas, en un escenario en el que se vio el crecimiento de este deporte en Centroamérica.

Destacó que nunca habían conseguido una medalla en la categoría de mayores, menos en unos Juegos Centroamericanos, por lo cual para ellos es un éxito.

“La verdad nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, de los chavalos, de la gente que nos apoya en el país”, amplió.

Costa Rica en la rama masculina avanzó invicta a las semifinales, en la que rivalizaron contra Panamá y dominaron 3-0 (25-22, 25-21, 25-18).

La última vez que ticos y canaleros subieron al podio fue en la edición de 2013, cuando los primeros se quedaron con la medalla de plata y los segundos con el bronce. En la previa los panameños rivalizaron contra Belice por el tercer lugar y ganaron tres parciales a dos.

Las ticas se llevaron la presea dorada tras derrotar a Nicaragua en la gran final 3-0 (25-20, 25-20 y 25-19).

