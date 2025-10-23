Relación pandilla-gobierno de El Salvador en prensa norteamericana

Compartir

Es una historia plagada de referencias internacionales con una trama judicial-política que implica intereses de EE. UU y El Salvador, en esencia es un discurso temporal de una crisis legal con extensiones de soberanía, crisis constitucionales, jurisdicción transnacional etc. pero que implica territorio extranjero-nacional como el CECOT1.

Tribunales de EE.UU sentencian pandillero salvadoreño

Desde el 08 de enero 2025 se tiene referencia de una condena contra mareros por crímenes ordenados desde El Salvador, esa acción implica una severa investigación que enlaza a una organización transnacional, con poder de ejecutar crímenes a distancia.

En un evento similar otro pandillero de la MS-13 se declara culpable en EE.UU el 19 de Junio 2025

El escenario se complica con la información desde nuestra nación que EE.UU tiene jurisdicción de migrantes en CECOT2, en referencia a los venezolanos y otros que envíe en el futuro, es una acción insólita; de pronto nos convertimos en un “paraíso carcelario” con administración norteamericana de amplio criterio en sus acciones de intervención.

Retiro de cargos EE.UU a pandilleros

En un giro sorprendente el 09 de agosto 2025 EE..UU reitera solicitud de desestimar cargos a líder MS 13, condición que implica desechar todo el proceso de acusaciones criminales bajo su captura, de igual forma se elimina la investigación de varios años de grupos especiales creados por la administración de Biden.

Pero esta situación no pasa desapercibida por Robert García, Congresista que pide explicar el retiro cargos en EE.UU contra líderes MS 13 (20AGO025), pero la contraparte en el Senado norteamericano por medio de Ted Cruz elogia a Bukele y evita mencionar relación del gobierno con la MS 13 (27AGO025).

El escenario se encuentra con una bifurcación de caminos uno: “desestimar los cargos criminales de algún delincuente” y el otro: “continuar con el proceso legal contra esas estructuras violentas”, así nos encontramos con el acontecimiento del proceso judicial donde una jueza programa la audiencia contra los cabecillas de MS en EE.UU donde enfrentarán una audiencia en febrero de 20263.

MS 13 y Barrio 18 terroristas

El 24 de septiembre 2025 EE.UU designa al Barrio 18 como terrorista, calificativo jurídico de una estructura que usa violencia indiscriminada y desesperada contra ciudadanos indefensos, el tratamiento internacional es severo en las naciones que les combaten, cabe destacar que la organización Mara Salvatrucha 13 también es calificada de terrorista4.

Relación pandilla-gobierno

El 19 de octubre 2025 @washingtonpost “reveló que el secretario de Estado de EE.UU Marco Rubio, prometió al GOES la deportación de 9 cabecillas de la MS-13 detenidos en EE.UU, incluidos algunos informantes del Departamento de Justicia, a cambio de facilitar el uso del CECOT.

Según el periódico Washington Post la extradición se debe a información vinculante de esa estructura terroristas con la actual administración salvadoreña; pero en territorio nacional el proceso terminaría y los detalles de esa asociación no se confirmarían jamás. amazon.com/author/csarcaralv

