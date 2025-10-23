Confirman sanción a Flick vísperas al duelo ante Real Madrid

Compartir

Madrid/Prensa Latina

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol confirmó hoy la sanción al técnico del FC Barcelona Hansi Flick, quien se perdería así el duelo del próximo fin de semana ante el Real Madrid.

Flick fue expulsado el sábado último, por doble tarjeta amarilla, en el partido Barcelona-Girona, el cual finalizó con agónico triunfo azulgrana por 2-1. La expulsión, por protestar según recogió en el acta el árbitro Gil Manzano, conllevaba una sanción de un partido, ratificada este miércoles por el Comité de Competición.

Sin embargo, el club catalán confía en revertir la decisión y seguirá acudiendo a otras instancias legales.

La entidad culé acudirá al Comité de Apelaciones y en caso de mantenerse la sanción, irá hasta el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para defender a su entrenador, aludiendo que la segunda tarjeta amarilla fue un malentendido con el árbitro, quien tiene un historial de 10 expulsiones contra el Barcelona.

Barcelona visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo domingo en la fecha 10 de la Liga de fútbol de España.

El Madrid comanda la competición con 24 puntos, dos por delante del conjunto azulgrana.

