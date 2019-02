Construcción de nuevo edificio legislativo confronta a Bukele y a Quijano

David Martínez

La construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa, por presentar daños el actual edificio por los terremotos, ha generado controversia entre el presidente electo, Nayib Bukele, quien escribió en sus redes sociales que presentará una pieza de correspondencia a la asamblea legislativa, este lunes, para que la mitad de lo presupuestado para la edificación sirva para la construcción de “50 escuelas”.

Bukele, quién el primero de junio tomará posesión como presidente, quiere adelantar su presidencia, al ofrecer la construcción de centros escolares, tomando la mitad del presupuesto que la asamblea legislativa ha otorgado para el edificio; Bukele ha dicho que: “un estudio salvadoreño donaría el diseño del nuevo edificio”, lo cuál costaría la mitad de lo que cuesta el actual, que ronda un poco más de medio millón, según el presidente de la institución, Norman Quijano.

“Este lunes enviaré una pieza de correspondencia a la asamblea legislativa, que propondrá reorientar 16 millones de dólares (la mitad del presupuesto del nuevo edificio legislativo) para la construcción de 50 nuevas escuelas modelo, incluyendo 5 de artes y 14 bibliotecas, una por departamento”, escribió.

“Un estudio salvadoreño de arquitectura donaría el diseño del nuevo edificio, que costaría la mitad del diseño actual”, expresó el también exedil. Quijano le respondió, justificando el gasto que se haría en la construcción, el cual ronda los 32 millones de dólares, aduciendo que dicho dinero no se puede reorientar, debido a que no forma parte del presupuesto de la institución.

Aclaró que aún no hay fondos para la construcción del edificio este año, además dijo que los 600 mil no solo incluye el diseño, sino también todos los estudios que se requieren para saber si el terreno reúne las condiciones para la edificación del edificio.

“Antes de solicitar una reorientación de fondos debería saber que ese dinero no está considerado en el presupuesto de este año y desde un punto de vista técnico, no se puede reorientar lo que no existe”, explicó Quijano.

“Los 600 mil dólares asignados por el FOSEP no solo incluyen el diseño, sino que todos los estudios de suelo, hidrográficos y todos los necesarios para determinar si el terreno asignado reúne las condiciones para soportar una infraestructura”, explicó.

Sin embargo, esto también ha sacado a la vista pública la división interna que hay dentro del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pues una de sus diputadas, Felisa Cristales, dijo apoyar la noción de Bukele.