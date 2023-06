Constitución e Historia: extinción de alcaldías y distritos propuestos

César Ramírez

La extinción de 218 alcaldías anunciadas el 1 de junio por el presidente Bukele, tiene implicaciones que riñen con la Constitución, lo cual parece que ya no existe en la práctica, se asume que se cumplirá para la próxima elección 2024, pero esa situación pasa por una reforma constitucional, los artículos del 202 al 207 entre otros se refieren a las municipalidades.

Constitución y municipalidades

El art. 202 “Para el Gobierno local, los departamentos se dividen en Municipios, que estarán regidos por los Consejos formados de un Alcalde, un Síndico y dos o más regidores cuyo número será proporcional a la población. Los miembros de los Consejos Municipales deberán ser mayores de veintiún años y originarios o vecinos del municipio; serán elegidos para un período de tres años, podrán ser reelegidos y sus demás requisitos serán determinados por la ley”… de esa manera los tres años de vigencia terminan e inician al 2024-2027, una situación inusual, puesto que el momento electoral inscribirá en el TSE a candidatos de alcaldes de los 262 según la Constitución actual, pero al extinguirse su gobierno local serán absorbidos en un distrito que a su vez constituirá una sola alcaldía, limitando su poder de gestión y ejecución de proyectos en sus poblaciones etc. para una reforma constitucional Art. 248 (…) La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa… ¿Art. 140 “Ninguna ley obliga sino en virtud de su promulgación y publicación”… en tal sentido no existe la concepción de nuevos distritos, y como hemos indicado crea confusión e incertidumbre sobre las elecciones y sus administraciones.

Impago y eliminación del FODES

En los últimos años se han multiplicado los despidos de los trabajadores municipales, no solo con el cambio de administración de un partido político por otro, es conocido el evento de una alcaldía acusada de malversación de fondos, paros en trabajadores municipales, impago de salarios, problemas crónicos de basura, alumbrado eléctrico, compras irregulares etc. en ese rubro se conoce la reciente renuncia del Director del DOM organismo que ejecuta proyectos nacionales con pobres resultados en el territorio nacional.

Las implicaciones y parálisis de las municipalidades se deben a la ausencia de financiamiento otorgado por el Estado, de tal forma que al acusar a “los alcaldes de robar los dineros del pueblo” terminó el apoyo a los gobiernos locales, no obstante, muchos alcaldes pertenecen al partido oficial

ONG, comunidades, alcaldes

La autogestión ciudadana es un elemento que parece subversivo, mencionar ONG en estos momentos es sinónimo de “oposición”, durante años estas entidades apoyaron la autogestión comunitaria en salud, educación, pequeños proyectos, bancos comunales, medioambiente etc. los resultados han sido sorprendentes y notables, ellas eran el enlace con los alcaldes, gobernadores, entidades internacionales etc. pero al cambiar las denominaciones, territorios y ubicación política, algunas comunidades no serán proximales sino distales, complicando la descripción de todo proyecto, incluso las coordinaciones institucionales, incluso no están exentas de confusión las empresas privadas puesto que los impuestos o donaciones directas de ONG internacionales deberán cambiar y quién sabe si continuarán algunos proyectos.

Cambios históricos y denominaciones geográficas

Del desaparecido Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Pablo Arnoldo Guzmán, encontramos la distribución de Distritos y la nueva propuesta así:

San Salvador 3 Distritos y 19 municipalidades, mientras la propuesta actual 5 distritos y 5 alcaldías.

Como ejemplo descriptivo tomaremos la Ciudad de Aguilares, Apopa y Panchimalco, la primera ubicada en el Distrito 1 NORTE, junto a El Paisnal y Guazapa.

Según el Diccionario Geográfico de El Salvador tomo II, 1970 / Ministerio de Obras Públicas pág 7

“AGUILARES, Municipio que pertenece al distrito de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, Limita al N. Con el mun. de El Paisnal; al E. con los muns. de Guazapa y Suchitoto; al S. con los muns. de Guazapa y Nejapa; y al W. con los muns. de Quezaltepeque y El Paisnal”.

… “EL gobierno local lo ejerce un Consejo Municipal que reside en la ciudad de Aguilares. Para su administración se divide el mun. en la siguiente forma: Cantones y Caseríos. ”

“APOPA, Municipio que pertenece al distrito de Tonacatepeque , depto.. de San Salvador. Está limitado al N. por los muns. de Nejapa y Guazapa; a E. por los de Delgado y Tonacatepeque; al Sur por los muns. de Mejicanos, Delgado y Ayutuxtepeque y al W. por el de Nejapa”.

“EL gobierno local lo ejerce un Consejo Municipal que reside en la ciudad de Aguilares. Para su administración se divide el mun. en la siguiente forma: Cantones y Caseríos. ”

“PANCHIMALCO. Municipio que pertenece al distrito de Santo Tomás, depto. de San Salvador. Está limitado al N. por los muns. de San Salvador y San Marcos, depto. de San Salvador; al E. por los muns. de Santo Tomás, depto. de San Salvador y Olocuilta, depto. de La Paz; Al S. por el mun. de Rosario de Mora, depto. de San Salvador, y al W. por los muns. de Huizúcar, depto. de La Libertad y Rosario de Mora, depto. de San Salvador”. Etc.

“EL gobierno local lo ejerce un Consejo Municipal que reside en la ciudad de Aguilares. Para su administración se divide el mun. en la siguiente forma: Cantones y Caseríos. ”

Ahora el ejercicio de nomenclatura se complica al encontrarlos en: San Salvador Norte, San Salvador Oeste y San Salvador Sur al indicar su posición geográfica o sus límites con otros distritos refiere el departamento/alcaldía/ distrito.

En conclusión: Proyecto sin consulta y reforma constitucional aún no aprobada, nula financiación de alcaldías y mínimas relaciones con autogestión de gobiernos locales, finalmente confusa nominación geográfica e identidad cultural bajo una nueva forma de administración arbitraria e improvisada.