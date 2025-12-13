Página de inicio » Multimedia » CONADESA presenta avances de su Plan Nacional de Salud

CONADESA presenta avances de su Plan Nacional de Salud

Redacción Nacionales 12 diciembre, 2025 Multimedia, Nacionales Comentarios desactivados en CONADESA presenta avances de su Plan Nacional de Salud 193 Vistas

Compartir
        

Ver también

Bases Magisteriales desmiente la construcción de dos escuelas por día

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino El secretario general de Bases Magisteriales, David Rodríguez, desmintió que se estén …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.