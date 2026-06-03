CONADESA pide transparencia sobre extensión de horarios en unidades del ISSS

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA) expresó su preocupación por la ampliación de los horarios de atención en clínicas comunales y unidades médicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al considerar que se desconoce si la medida cuenta con un plan técnico, financiero y operativo que garantice su adecuada ejecución.

La organización aclaró que no se opone a la extensión de los horarios de atención; sin embargo, advirtió que, sin una planificación operativa clara, la medida podría convertirse en una acción improvisada que afecte tanto a los usuarios como al personal de salud.

“Como organización comprometida con la defensa del derecho a la salud, los derechos laborales y la calidad de los servicios que recibe la población salvadoreña, expresamos nuestra preocupación ante la reciente ampliación de horarios de atención en clínicas comunales y unidades médicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), implementada sin que se conozca públicamente un plan técnico, financiero y operativo que garantice su adecuada ejecución”, manifestó CONADESA a través de un comunicado.

“Queremos dejar claro que no nos oponemos al incremento de los horarios de atención. Por el contrario, consideramos que toda medida orientada a facilitar el acceso de los pacientes a los servicios de salud puede ser positiva. Sin embargo, una ampliación de horarios sin planificación adecuada corre el riesgo de convertirse en una medida improvisada que afecte tanto a los usuarios como al personal de salud”, agregó la organización.

CONADESA también señaló su preocupación porque, hasta la fecha, no se han dado a conocer estudios sobre las necesidades de recurso humano, abastecimiento de medicamentos, disponibilidad de equipos, condiciones de seguridad, transporte y financiamiento que permitan sostener esta ampliación de manera efectiva y permanente.

“La salud de la población no puede depender de anuncios ni de especulaciones. Se requieren planes reales, metas claras y recursos suficientes para garantizar una atención oportuna, segura y de calidad”, afirmó la organización.

“Hacemos un llamado a las autoridades para transparentar la estrategia de implementación y construir soluciones sostenibles que respondan verdaderamente a las necesidades de los derechohabientes y de los trabajadores de la salud”, concluyó CONADESA.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...