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CONADESA advierte que una ampliación de horarios sin planificación adecuada podría afectar tanto a pacientes como a trabajadores de la salud. Foto Diario Co Latino / Cortesía

CONADESA pide transparencia sobre extensión de horarios en unidades del ISSS

Redacción Nacionales 3 junio, 2026 Nacionales, Portada, Titular principal Comentarios desactivados en CONADESA pide transparencia sobre extensión de horarios en unidades del ISSS 344 Vistas

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Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA) expresó su preocupación por la ampliación de los horarios de atención en clínicas comunales y unidades médicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al considerar que se desconoce si la medida cuenta con un plan técnico, financiero y operativo que garantice su adecuada ejecución.

La organización aclaró que no se opone a la extensión de los horarios de atención; sin embargo, advirtió que, sin una planificación operativa clara, la medida podría convertirse en una acción improvisada que afecte tanto a los usuarios como al personal de salud.

“Como organización comprometida con la defensa del derecho a la salud, los derechos laborales y la calidad de los servicios que recibe la población salvadoreña, expresamos nuestra preocupación ante la reciente ampliación de horarios de atención en clínicas comunales y unidades médicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), implementada sin que se conozca públicamente un plan técnico, financiero y operativo que garantice su adecuada ejecución”, manifestó CONADESA a través de un comunicado.

“Queremos dejar claro que no nos oponemos al incremento de los horarios de atención. Por el contrario, consideramos que toda medida orientada a facilitar el acceso de los pacientes a los servicios de salud puede ser positiva. Sin embargo, una ampliación de horarios sin planificación adecuada corre el riesgo de convertirse en una medida improvisada que afecte tanto a los usuarios como al personal de salud”, agregó la organización.

CONADESA también señaló su preocupación porque, hasta la fecha, no se han dado a conocer estudios sobre las necesidades de recurso humano, abastecimiento de medicamentos, disponibilidad de equipos, condiciones de seguridad, transporte y financiamiento que permitan sostener esta ampliación de manera efectiva y permanente.

“La salud de la población no puede depender de anuncios ni de especulaciones. Se requieren planes reales, metas claras y recursos suficientes para garantizar una atención oportuna, segura y de calidad”, afirmó la organización.

“Hacemos un llamado a las autoridades para transparentar la estrategia de implementación y construir soluciones sostenibles que respondan verdaderamente a las necesidades de los derechohabientes y de los trabajadores de la salud”, concluyó CONADESA.

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