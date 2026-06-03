Bukele rompe lo tradicional al inaugurar el Rosales y no dar discursos largos: Félix Ulloa

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, destacó en Diálogo de Grupo Megavisión que lo que hizo Nayib Bukele el primero de junio es algo “inédito” y no muy común; en referencia a que Bukele cumplió sus 7 años entregando el Rosales y no brindando un discurso de rendición de cuentas.

Es de recordar que el presidente de la República debe rendir un informe de cuentas de su gestión anual a la Asamblea Legislativa; normalmente, el mandatario se dirige a la Asamblea Legislativa para brindar un discurso en una sesión solemne. Sin embargo, este primero de junio, el mandatario decidió realizar un recorrido por el nuevo hospital Rosales e inaugurarlo.

Ulloa señaló que Bukele “rompió con lo tradicional”. “Lo que hizo el presidente ayer (lunes) no es común, es inédito: presentó un estado de situación al país y rompió los cánones tradicionales de rendición de cuentas”, destacó.

El vicepresidente recordó que cada 1 de junio el presidente de la República presenta los informes a través de los ministros, ya que la responsabilidad recae en el órgano Ejecutivo; “son ellos quienes están obligados a rendir cuentas”, afirmó.

A juicio del vicemandatario, la entrega del hospital Rosales “comunica más que un discurso largo”, ya que la gente puede ir, presenciar y hacer uso “de los avances”.

Bukele cumplía siete años de gestión, cinco de su mandato constitucional y dos de un segundo mandato fuertemente criticado por la violación a la Carta Magna. Pese a ello, Ulloa destacó que este primero de junio “es la culminación del segundo año del mandato del presidente Bukele, y la cereza del pastel es la presentación del Hospital Rosales, una obra de gran magnificencia tanto en su infraestructura como en su equipamiento; hay equipos que solo existen en este país”.

Sobre el futuro político, el vicepresidente enfatizó que “las cosas van bien”; en referencia a que deben seguir gobernando los que actualmente gobiernan. “Si las cosas están bien, ¿para qué cambiar? Mejor profundicemos y avancemos más. El país va creciendo, desarrollándose y con mayor presencia internacional; entonces, ¿por qué vamos a cambiar?”, remarcó.

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