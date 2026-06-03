Asamblea exonerará de impuestos a donativo de medicinas para hospitales públicos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa se apresta a exonerar del pago de impuestos y costos de bodegaje la importación de un lote de medicamentos donados por la organización Korea Love Sharing Community a la Cámara de Comercio de Corea del Sur en El Salvador.

Fue la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que dictaminó a favor de exonerar de impuestos. El donativo, valorado en $2.8 millones, será entregado al Ministerio de Salud para contribuir a la atención de la población salvadoreña.

La iniciativa contempla liberar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y demás tributos relacionados con el ingreso al país de los medicamentos, así como de los costos de almacenamiento que puedan generarse.

Antes de emitir el dictamen, la Comisión escuchó a representantes del Ministerio de Hacienda, de la Cámara de Comercio de Corea del Sur en El Salvador y del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.

El subdirector del Hospital Bloom, Dr. Werner Rosales, destacó que los medicamentos serán de beneficio para los salvadoreños. Explicó que el lote incluye medicamentos para atender problemas respiratorios, gastrointestinales, metabólicos y diabetes, los cuales son indicados a adultos y a niños.

Por su parte, el subdirector de operaciones de la Dirección General de Aduanas, Walter Hernández, agregó que esta institución fiscalizará que los medicamentos sean entregados a la población salvadoreña. Asimismo, manifestó que se presentará un informe a la Cámara de Corea del Sur sobre la distribución de los productos donados.

Sobre el tema, el presidente de la Cámara de Comercio de Corea del Sur en El Salvador, Hyun Soo Kim, agradeció a la comisión por su apertura y respaldo al proceso. Agregó que Corea y El Salvador comparten no solo relaciones comerciales, sino también “valores orientados a proteger la vida y la salud de sus ciudadanos”.

El diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, destacó que este tipo de iniciativas pueden abrir las puertas a nuevas formas de cooperación entre Corea del Sur y El Salvador en diferentes áreas.

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