Con tridente en sus manos viajó desde Toledo para la final de la Copa del Rey 

Corresponsal
@DiarioCoLatino
Raymundo Vidales, aficionado del Atlético de Madrid ha llegado a las instalaciones del parque del Alamillo junto a su familia, vestido de «Neptuno», y con su singular tridente, esto luego de que semanas atrás a través de un sueño este le revelará como debía llegar vestido a esta gran final.
«En el sueño viraba que ganábamos la Copa del Rey, tengo la esperanza de que ganemos cuatro a uno, entre el primero y el segundo».
El reconoció que hace 39 años, la Real Sociedad se llevó la victoria, solo espera que está vez no se repita la misma historia.
Son cerca de 72, 000 aficionados los que verán de cerca el encuentro dentro del recinto deportivo, algunos lo harán fuera ya que no lograron adquirir entradas.
«Mi entrada, me costó 130 euros, dentro de los precios razonables», indicó Vidales.
Julen Conde Sarasua Guituzcoa, de País Vasco, y aficionado de la Real Sociedad, dijo que desafortunadamente no logró comprar entradas para ver el partido en el Estadio, pero que desde la fan zone ubicada en los alrededores de la Avenida Carlos III que brindará proyección en pantalla gigante lo disfrutará.
El quién llegó con su familia espera que ambos equipos den lo mejor.
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