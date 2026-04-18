Con tridente en sus manos viajó desde Toledo para la final de la Copa del Rey 

La final de la Copa del Rey está a pocas horas de dar inicio en el Estadio La Cartuja, mientras las horas llegan miles de aficionados abarrotan las Fan Zone tanto del Atlántico de Madrid y el Real Sociedad.

Raymundo Vidales, aficionado del Atlético de Madrid ha llegado a las instalaciones del parque del Alamillo junto a su familia, vestido de «Neptuno», y con su singular tridente, esto luego de que semanas atrás a través de un sueño este le revelará como debía llegar vestido a esta gran final.

«En el sueño viraba que ganábamos la Copa del Rey, tengo la esperanza de que ganemos cuatro a uno, entre el primero y el segundo».