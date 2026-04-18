Página de inicio » Deportes » Con tridente en sus manos viajó desde Toledo para la final de la Copa del Rey 

Con tridente en sus manos viajó desde Toledo para la final de la Copa del Rey 

Redacción Nacionales 18 abril, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Con tridente en sus manos viajó desde Toledo para la final de la Copa del Rey  209 Vistas

Compartir
        
Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

La final de la Copa del Rey está a pocas horas de dar inicio en el Estadio La Cartuja, mientras las horas llegan miles de aficionados abarrotan las Fan Zone tanto del Atlántico de Madrid y el Real Sociedad.

Raymundo Vidales, aficionado del Atlético de Madrid ha llegado a las instalaciones del parque del Alamillo junto a su familia, vestido de «Neptuno», y con su singular tridente, esto luego de que semanas atrás a través de un sueño este le revelará como debía llegar vestido a esta gran final.

«En el sueño viraba que ganábamos la Copa del Rey, tengo la esperanza de que ganemos cuatro a uno, entre el primero y el segundo».

El reconoció que hace 39 años, la Real Sociedad se llevó la victoria, solo espera que está vez no se repita la misma historia.

Son cerca de 72, 000 aficionados los que verán de cerca el encuentro dentro del recinto deportivo, algunos lo harán fuera ya que no lograron adquirir entradas.

«Mi entrada, me costó 130 euros, dentro de los precios razonables», indicó Vidales.

Para él, en una horas los espacios establecidos para la afición serán una caldera, dónde los ánimos estarán llenos de emoción.

Julen Conde Sarasua Guituzcoa, de País Vasco, y aficionado de la Real Sociedad, dijo que desafortunadamente no logró comprar entradas para ver el partido en el Estadio, pero que desde la fan zone ubicada en los alrededores de la Avenida Carlos III que brindará proyección en pantalla gigante lo disfrutará.

El quién llegó con su familia espera que ambos equipos den lo mejor.

Tags

Ver también

MARN pronostica lluvias para este sábado 

Compartir         Redacción Nacionales @DiarioCoLatino El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.