MARN pronostica lluvias para este sábado 

Redacción Nacionales

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que durante las primeras horas de la mañana, es posible que se registren lluvias en sectores de Santa Ana, Chalatenango, zonas de costa y aledañas a la cordillera volcánica central y occidental; en el resto del país, el cielo estará parcialmente nublado.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado en la zona norte y la cordillera volcánica, con lluvias puntuales en estos sectores, con énfasis en la cordillera Apaneca-Ilamatepec.

Por la noche, se prevé lluvias y tormentas en sectores de la cadena montañosa norte, Santa Ana, Chalatenango, así como en sectores norte de los departamentos de La Libertad y San Salvador, . En el resto del país, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

El viento será del noreste durante todo el día, con velocidades entre 10 y 20 km/h y ráfagas de hasta 30 km/h. El flujo del este, junto con la persistencia de vaguadas en la región y condiciones locales, favorecerá la ocurrencia de lluvias en El Salvador.