“Con el FMLN se garantizan los cambios en beneficio de la población”: Alfonso Goitia

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Menos de una semana falta para que sean desarrollados los comicios presidenciales, con lo cual se definiría el rumbo de El Salvador en los próximos años. Analistas afirman que el país ha tenido una transformación importante, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, algo que debería continuar sea cual sea el partido que gane las elecciones del 3 de febrero.

Según el presidente del Colegio en Ciencias Económicas Alfonso Goitia, los acuerdos pusieron fin al conflicto armado y desmontaron la estructura militar, permitiendo una mayor participación de la población y avances en el marco político, sin embargo, aún existen problemas como la polarización política que no permite avanzar hacia dinámicas mayores en el país.

“Si el FMLN continúa, se garantiza una profundización de los cambios en beneficio de la población y de un crecimiento más estable. Si llega ARENA, el riesgo es que habría un proceso de retroceso, no sería un gobierno para profundizar las transformaciones positivas; muy peligroso ese sector de derecha, que quiere volver al poder, porque obviamente lo que buscan son intereses de grupos económicos”, expuso Goitia.

El economista señaló que en el caso del candidato Nayib Bukele, con Nuevas Ideas, y su vinculación con GANA, no hay claridad de qué pasaría. “No sabemos cuál es su concepción de país y desarrollo, creo que también es riesgoso sin tener claro qué va a hacer. Su programa de gobierno no es un programa de gobierno, simplemente son nuevas ideas que no están integradas en una estrategia de desarrollo”, manifestó, previo al conversatorio sobre los 27 años de los Acuerdos de Paz, retos y desafíos para el bicentenario de la República.

El evento organizado por la Cooperativa Financiera SEGURA (COSTISSS de R.L.) también contó con la participación del historiador Roberto Turcios, quien considera que durante los 25 años anteriores hubo una fluidez en la política, lo cual ha cambiado al encontrarse los dos partidos grandes con incertidumbre de quién ganará las elecciones este fin de semana.