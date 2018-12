Comunidades de Comasagua denuncian retardo de fondos municipales para sistema de agua

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“No tengo miedo que me maten”, reitera Salvadora Hernández, mientras avanza en la protesta por el cumplimiento del convenio que obliga a la alcaldía municipal de Comasagua (La Libertad) a liberar la contrapartida de 60 mil dólares, para culminar el proyecto de sistema de agua potable para abastecer a cinco comunidades.

“Estamos exigiendo que cumpla con lo prometido, que sea un caballero, que no trabaje solo para unos pocos, y que no dé ese dinero solo a ciertas personas, para que solo anden fregando. Manda gente a sacar encuestas, cuando la población sabe que son mañosos. Como población estamos aquí señor alcalde, y ponga atención, porque no le vamos a dejar terminar el período, porque estamos indignados por no cumplir con lo que prometió a las comunidades”, aseveró Hernández.

La protesta de las comunidades rurales de La Ceiba, Violeta Arcoíris, La Dalia y La Finquita, del municipio de Comasagua, tiene de fondo el proyecto “Acceso y Manejo Sustentable del Agua y de las Ecotecnologías de Saneamiento”, presentado en el año 2016, que aprobó en los primeros meses del 2017, por la Generalitat Valenciana, por un monto de 440 mil 123 euros, y que junto a la contrapartida del gobierno local, darían la posibilidad de “agua domiciliar”, a más de 200 familias rurales.

La gestión de este proyecto se enfocó desde el trabajo de las comunidades, que integraron la Asociación Intercomunal del Agua para el Bienestar Común Cumbres del Manantial La Estrella (AICOME) para presentar el proyecto, junto a la organizaciones ACUA y Paz Con Dignidad.

Ana Estela Domínguez, de la comunidad La Finquita, cantón El Peñón, Comasagua, La Libertad, la crisis del agua inició a partir de los terremotos del año 2001, porque el vertiente (manantial) se profundizó para abastecerse del vital líquido, llevándolos a buscar otras fuentes dentro del territorio.

“Nosotros quedamos estancados con el agua para consumo personal, ahora ya no alcanza el agua para todas las familias a veces, entonces tenemos que madrugar para lograr una cantarada de agua para el consumo de lavar, bañarnos y tomar. Hay familias que tienen que ir más lejos para buscar un poco de agua, hasta una hora de camino y eso nos preocupa, porque ya entró el verano y se nos hace más difícil tener agua. Cuando nosotros logramos el proyecto que presentamos (Generalitat Valenciana) tuvimos el sueño que por primera vez lograríamos agua domiciliar, pero el alcalde lo está atrasando y eso no es justo. Nos lleva con mentiras y engaños diciéndonos que sí, que tal día el dinero, que mejor tal fecha, y nosotros tenemos también dignidad”, manifestó.

El alcalde Ricardo Reyes y su concejo municipal se comprometieron a ser la contraparte de este convenio por las competencias y facultades que tienen los gobiernos locales, para emitir “acuerdos de cooperación”, ya sea con autoridades similares, municipios o instituciones (Código Municipal) Sin embargo, aunque el proyecto esté aprobado por la Generalitat Valenciana, los desembolsos son imposibles de obtener sin la contrapartida municipal.

Al principio de la protesta, el alcalde Reyes se refugió en una casa frente a la alcaldía, pero tuvo que reunirse de última hora con los comunitarios, porque atrasaban un evento de educación al que estaba invitado. El ambiente empezó a caldearse durante el duelo de las cámaras de teléfonos portátiles, que competían tomando imágenes entre los empleados municipales y los comunitarios. Que dejó en el aire el mensaje más directo “la intimidación a participar”. El alcalde Reyes, rodeado por sus guardaespaldas que empujan a la gente, les respondió, “Yo se los iba a entregar a partir del día lunes (3 de diciembre) ya había hablado con Julio (comunitario) pero en vista que tenemos esta situación, vamos a esperar, así quedaríamos para dentro de tres semanas y una vez obtengamos el dinero, entonces ahí se les va entregar los materiales”.

A lo que Salvadora reaccionó: “el proyecto está parado y no es culpa de las comunidades, nosotros hemos cumplido con todo lo que nos pidieron. Y lo único que usted tenía que hacer era darnos el dinero para los materiales, porque el proyecto ya está allí, hemos venido a verlo como cinco veces, y se ha negado. Ahora le traemos a la gente para que les informe”, que luego de varios reclamos quedaron para la entrega de la contrapartida el próximo 20 de diciembre de este año.

Carlos Flores, facilitador del Foro del Agua, reafirmó que estos problemas que enfrentan la conformación de las Juntas de Agua, a nivel nacional, es la dependencia con los gobiernos municipales para ser reconocidos jurídicamente, lo que genera confrontaciones sociales. Por lo tanto, es de suma importancia que se apruebe el Reglamento Especial para la Regulación de las Juntas de Agua, para que sea ANDA quien emita las directrices y la Ley General de Aguas, con enfoque de derechos humanos.

“Por ahora, la municipalidad se siente dueña de la junta de agua y siente que cuando cambia el color del partido que gobierna tiene el derecho de invadir la junta directiva de los sistemas de agua y poner gente afín a su ideología. Eso ha ocurrido en el puerto de La Libertad, en donde el alcalde por ahora enfrenta un juicio por actos arbitrarios, al querer someter a las juntas de agua bajo su control”, puntualizó.