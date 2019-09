Comunidades consideran que gestión de Bukele “no es alentadora para el pueblo”

Oscar López

Comunidades del municipio de Apopa se concentraron en un tramo de la carretera Troncal del Norte, en las cercanías de un centro comercial del referido municipio, para exigir al presidente Nayib Bukele que evite impulsar medidas en que afectan la calidad de vida de la mayoría de los salvadoreños.

“Como ciudadanos de Apopa y otros municipios estamos manifestándonos para expresar nuestro descontento con las promesas no cumplidas en los primeros 100 días de gobierno. Con esta protesta le decimos al presidente que el pueblo no va a agachar la cabeza, prometió muchas cosas pero que no ha cumplido nada”, declaró Milton Recinos, representante de las comunidades.

Recinos agregó, que en los primeros días de gestión del presidente Bukele se incrementaron las medidas contra la población más desposeída de El Salvador. El líder comunal sostiene que el incremento en las tarifas de energía eléctrica y agua potable afecta en mayor medida a las personas de bajos ingresos económicos.

“Hemos visto que el presidente quiere eliminar el Instituto de los Veteranos, también nos pronunciamos por la actitud entreguista que tiene ante el imperialismo norteamericano, donde prácticamente quien ha gobernado en los primeros 100 días es la embajada estadounidense”, externó el representante de las comunidades.

Para los miembros de las comunidades que participaron en la protesta es importante que el presidente cumpla con las promesas de campaña, ya que fue con esos compromisos que creó altas expectativas en la población y fueron un factor determinante para obtener votos el día de la elección presidencial.

Milton Recinos líder de las comunidades indicó que durante la campaña electoral, el presidente Bukele enfatizó en que su gestión “no sería más de lo mismo”, sin embargo, consideran que en los primeros 100 días de gestión “la situación no parece ser alentadora para el pueblo”.

“Nosotros calificamos los primeros 100 días de gobierno como 100 días de mentiras, 100 días de incumplimiento, 100 días de retroceso, 100 días de deterioro en la calidad de vida de los salvadoreños, principalmente de los que tienen menos recursos económicos”, aseveró Recinos.

Para las comunidades el gobierno de Bukele ejecuta “medidas neoliberales”, entre ellas el incrementó a las tarifas de energía eléctrica y agua potable; además, los líderes de las comunidades sostienen que el Ejecutivo planea presentar reformas de ley para impulsar la flexibilidad laboral, lo que consideran una violación a los derechos laborales. De igual forma, las comunidades exigen el cumplimiento de las promesas de campaña, entre ellas: el incremento de la pensión y la indemnización de los veteranos de guerra, la supresión de la conocida “partida secreta”, la revisión al salario mínimo y las reformas al sistema de pensiones.