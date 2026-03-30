Comunidad Ubuntu

Compartir

Pacifico Chávez

Un antropólogo visitó un poblado africano. Quiso conocer su cultura y averiguar cuáles eran sus valores fundamentales. Así que se le ocurrió un juego para los niños. Puso una cesta llena de fruta cerca de un árbol. Y les dijo lo siguiente: – El primero que llegue al árbol, se quedará la cesta con fruta.

Pero cuando el hombre dio la señal para que empezara la carrera, ocurrió algo insólito: los niños se tomaron de la mano y comenzaron a correr juntos. Al llegar al mismo tiempo, pudieron disfrutar todos del premio. Se sentaron y se repartieron las frutas.

El antropólogo les preguntó por qué habían hecho eso, cuando uno sólo podía haberse quedado con toda la cesta. Uno de los niños respondió:

– ‘Ubuntu’. ¿Cómo va a estar uno de nosotros feliz si el resto está triste?

Mucho que aprender de este pequeño cuento, todos, absolutamente todos estamos interconectados sin notarlo, y no estamos hablando de redes computacionales o aparatos de telecomunicación, sino de los efectos que tiene vivir en este único planeta, nuestra casa común.

Es así como la historia de países lejanos incide en la del nuestro, basta revisar un par de ejemplos para comprender como el descubrimiento y conquista de América cambió el mundo, de igual manera la revolución francesa tuvo un efecto multiplicador en la independencia posterior de muchos pueblos, lo mismo podría decirse de como iniciaron la primera y segunda guerra mundial o la reciente pandemia mundial del Covid.

Existen derechos y valores que no son o no deberían ser para una porción pequeña de la población mundial, es así como en la ciudad de París en 1948 un viernes 10 de diciembre se hizo una declaración universal de los derechos humanos, como resultado de experimentar los horrores de la segunda guerra mundial.

Esta declaración fue posible porque también como producto de la segunda guerra mundial y con el principal objetivo de mantener la paz mundial se creó un nuevo organismo internacional llamado Naciones Unidas, fue en 1945, inició con 50 países, hoy son 193 los estados miembros, dos observadores el Vaticano y Palestina.

¿Ha fallado la ONU en su principal misión? Si ¿Esto llevaría a concluir que debería desaparecer?¿Si desaparece dejaran de existir los derechos humanos universales?

El gobernante actual aprovechando de una manera conveniente las fallas de la ONU pregona que es obsoleta e inútil, de igual manera critica y demerita el reciente informe presentado por expertos internacionales donde señala que su gobierno a cometido crímenes de lesa humanidad, queriendo sembrar en el pensamiento de la gente que los organismos de derechos humanos defienden delincuentes, una narrativa falsa y malévola.

No debe olvidarse que no fue nada sencillo conformar un organismo internacional de esta talla, requirió de grandes esfuerzos y una visión amplia de muchas personas humanistas, pero sobre todo con la gran comisión de no permitir la autodestrucción de la especie humana, considerar eliminar esta institución no debería ser una opción, mas bien se debe trabajar por fortalecerla eliminando lo que esta mal.

Hay mucho por lograr a nivel mundial: paz, justicia, alimentación, vivienda, agua, entre otras grandes necesidades, unas naciones mas que otras.

Victoria Camps es una de las grandes filósofas españolas contemporáneas, ella señala los grandes fallos que estamos cometiendo como sociedad y nos invita, siempre desde una perspectiva crítica, a repensar por qué hemos llegado hasta aquí y cómo podemos enmendar el camino, nos hemos olvidado de cooperar como individuos que conviven en sociedad.

Hay una falta de cohesión social que contribuya a ese sentimiento de que existe un deber colectivo, una obligación para atender determinados problemas, y que debería ser una responsabilidad compartida, no hemos sabido añadir nada que fomente la cooperación.

¿Que tipo de sociedad queremos?¿Cómo llegamos a ella?¿Hay que intentar diseñar una sociedad perfecta?¿Alguien sabe lo que es una sociedad perfecta?

Lo que hay que intentar es afrontar de verdad las viejas y las nuevas necesidades, hay que corregir lo que está funcionando mal o lo que no está funcionando nada bien.

Quizá estemos delegando en el Estado cuestiones que a lo mejor deberíamos resolver por nosotros mismos. Sobre todo, no hay compromiso por un bien común en el que nos impliquemos todos, por ejemplo: el cuidado del medio ambiente con un no rotundo a la explotación de la minería metálica, la búsqueda de un lugar mas adecuado para el nuevo Centro de Convenciones evitando así seguir destruyendo El Espino.

¿Tengo algún deber con respecto a la sociedad?¿Lo que voy a hacer es lo mejor que se puede hacer, no solo para mí, sino para el conjunto de la sociedad?

Esas preguntas no nos las hacemos todos, más bien hoy día flaqueamos como sociedad en cuestionarnos a profundidad sobre el camino que llevamos como nación y esto no ayuda a construir un pueblo con una manera de ser común, que nos haga a todos más demócratas, más solidarios, más fraternales, más respetuosos y más equitativos.

Ubuntu, es una antigua palabra africana que en la cultura Zulú y Xhosa significa ‘Yo soy porque nosotros somos’. Es una filosofía de vida, que consiste en creer que cooperando se consigue la armonía ya que se logra la felicidad de todos. ¿O es que solo yo debo ser feliz?¿Cómo voy a estar feliz si los demás están tristes?

Me gusta esto: Me gusta Cargando...