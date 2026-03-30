Fervor y tradición en la procesión de Palmas de la Catedral Metropolitana

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Saúl Méndez

Colaborador

Este domingo 29 de marzo de 2026, la Catedral Metropolitana de San Salvador fue el epicentro de la tradicional Bendición y procesión de Palmas, un acto que marcó el inicio de la Semana Santa 2026 y que reflejó la fe y devoción de cientos de feligreses.

Desde la Cripta de la catedral, Mons. José Luis Escobar Alas, Arzobispo Metropolitano de San Salvador, presidió la solemne bendición de ramos.

Tras el rito de la aspersión con agua bendita, decenas de fieles acompañaron la procesión por los alrededores del Centro Histórico de San Salvador, con sus palmas que simbolizan la victoria y la realeza divina, en recuerdo de la entrada triunfal de Jesús Cristo, el hijo de Dios, a Jerusalén.

La celebración del Domingo de Ramos, también conocido como Sexto Domingo de Cuaresma, es una conmemoración central del cristianismo, sobre todo del catolicismo, que recuerda la llegada de Jesús a Jerusalén, recibido por una multitud festiva con ramas de palma y ramas de olivo. Esta festividad marca el inicio de la Semana Santa y se celebra con la bendición de palmas o de ramas de árboles nativos como olivo, sauce, boj o tejo en lugares donde el clima impide el uso de las tradicionales palmas.

La procesión en San Salvador destacó por la participación entusiasta de los fieles, quienes, con reverencia y devoción, fueron testigos del momento solemne de la aspersión de agua bendita desde la nave central de la catedral.

Las palmas de este domingo no solo recuerdan un acto histórico, sino que representan la esperanza y la fe que acompañan a la comunidad católica en esta temporada de reflexión y celebración.

La Catedral Metropolitana de San Salvador también recordó que la programación oficial para la Semana Santa 2026, que incluirá diversas actividades litúrgicas y procesiones, está disponible para su consulta en los medios digitales oficiales.

Todas las ceremonias serán transmitidas por Televisión Católica Arquidiocesana y estarán disponibles en las plataformas digitales de la catedral para que los fieles puedan seguir los eventos de manera remota.

También instó a consultar mayor información sobre horarios y actividades en su sitio web oficial: www.catedralmetropolitanadess.com.

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