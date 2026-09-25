Comunidad de Los Naranjos denuncia constante presencia policial en medio de conflicto por antena

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

Habitantes del cantón Los Naranjos, en el municipio de Cuscatlán Sur, reportaron que el pasado 22 de septiembre tuvieron la presencia de tres patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en la comunidad, presencia que denuncian como intimidatoria en medio del conflicto que mantienen por la instalación de infraestructura destinada a una antena de telecomunicaciones.

De acuerdo con un comunicado difundido por la ADESCO y habitantes del cantón, el aviso fue emitido alrededor de las 8:15 de la mañana, cuando los agentes policiales se encontraban en la zona y habían descendido de las unidades para conversar con vecinos.

La comunidad afirmó desconocer el motivo del operativo y solicitó a organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación e instituciones correspondientes mantenerse atentos ante cualquier situación que pudiera ocurrir en el territorio.

Los habitantes señalaron que mantuvieron una actitud de calma y prudencia mientras documentaban la presencia policial y las actuaciones de los agentes.

El episodio se produce en el contexto del conflicto comunitario contra la construcción de infraestructura para una antena de telecomunicaciones ubicada en el centro de Los Naranjos. Los habitantes de la comunidad han expresado su oposición al proyecto y han cuestionado la falta de información y de mecanismos de participación ciudadana sobre el proceso.

En un pronunciamiento dirigido a la comunidad, los habitantes sostuvieron que el conflicto se mantiene desde el 21 de agosto y advirtieron que las acciones policiales no deberían ser consideradas por los pobladores como procedimientos rutinarios.

La comunidad también manifiestó que, mientras el conflicto permanece sin resolverse, los operativos, patrullajes y visitas de agentes policiales a viviendas deben ser observados como consecuencias de la disputa que mantienen.

También pidieron a los pobladores mantenerse alertas, documentar las actuaciones y declaraciones de los agentes, y evitar firmar documentos sin leerlos y comprender su contenido. Además, recomendaron informar a los dirigentes comunitarios cualquier situación que consideren extraña o intimidatoria.

Los habitantes han cuestionado las razones de la presencia policial en la comunidad en ese momento y enfatizaron que tienen derecho a conocer el propósito de los operativos realizados en el territorio.

La denuncia ocurre días después de que habitantes de Los Naranjos reportaran las primeras acciones de intimidación policial relacionadas con su oposición a la instalación de la antena. En esa ocasión, denunciaron que agentes les habrían solicitado sus documentos de identidad sin explicar el motivo y que una dirigente comunitaria habría sido identificada y fotografiada durante el conflicto.

Antecedentes de la controversia

El conflicto en Los Naranjos se víncula con una iniciativa para instalar una antena de telecomunicaciones en las cercanías de viviendas, una iglesia católica y un centro escolar. Los pobladores han expresado preocupación por posibles afectaciones de salud y del entorno medioambiental. Es por ello que reclaman mayor información y participación en el proceso.

Hasta el momento, la información proporcionada corresponde a la versión de la ADESCO y de habitantes del cantón sobre la presencia policial del 22 de septiembre. Las autoridades pertinentes aún no se han pronunciado al respecto.

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