Claudia Ortiz remueve a Cesia Rivas del equipo legislativo de VAMOS, pero sigue como diputada suplente

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Cesia Rivas dejó de formar parte del equipo legislativo de Claudia Ortiz, luego de que la diputada anunciara su remoción por la “pérdida de la confianza”. La Asamblea Legislativa en sus redes sociales oficiales confirmó la remoción, Ortiz lamentó que la Asamblea hiciera pública una decisión interna.

Quien dio a conocer la noticia fue la propia diputada suplente, Cesia Rivas, en Instagram. “Hoy se cierra una etapa de empleada legislativa, agradezco a Dios por todo lo vivido, lo aprendido, los retos, las sonrisas, las lágrimas, las oraciones”, anunció la legisladora suplente.

“Me voy con emociones encontradas porque hasta el final respeté mi trabajo, a mi jefa y la institución en la que laboré. Seguimos, aquí el trabajo continúa. No es un adiós, sino un hasta pronto”, agregó.

Luego, fue la propia Asamblea Legislativa en sus redes sociales que confirmó la remoción. “Nuestra gerencia de Recursos Humanos ha recibido una nota suscrita por la diputada jefa de fracción del partido VAMOS, Claudia Ortiz, quien, haciendo uso de las facultades establecidas en el Artículo 147 del Reglamento Interno de esta asamblea, solicita la remoción de la actual empleada de la fracción de VAMOS, Cesia Leonor Rivas, quien desempeña el cargo de Asesora Jurídica de su fracción desde el 3 de mayo de 2021 y además funge como diputada suplente y secretaria general de dicho partido”, explicó la Asamblea.

La institución señaló que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, la diputada Ortiz está facultada para “nombrar al personal de apoyo de confianza” de su fracción, dada su calidad de jefa de grupo parlamentario. En ese sentido, el órgano Legislativo informó que la remoción de Cesia Leonor Rivas surtirá efecto a partir del propio día.

Por su parte, Claudia Ortiz, afirmó que la plaza en el Grupo Parlamentario VAMOS “es de confianza” y sí, “como coordinadora de la fracción solicité su remoción porque se perdió la confianza necesaria para continuar la relación laboral”.

Sin embargo, la legisladora aclaró que la decisión “es administrativa y es independiente de cargos partidarios o de cualquier otra función política”, ya que es de recordar que tanto Cesia Rivas como Claudia Ortiz han tenido diferencias en la conducción del partido y ambas buscan la secretaría general con sus respectivas planillas.

Sobre el documento publicado por la Asamblea Legislativa, de hecho, es primera vez que esta entidad del Estado hace pública la remoción de uno de sus empleados, ya que en ninguna ocasión lo había hecho y tampoco informado sobre la contratación del personal ni institucional ni partidario.

“La Asamblea no publica las remociones de personal de confianza. Quienes observan el uso de las instituciones en El Salvador pueden leer entre líneas”, enfatizó Ortiz quien, a la vez, etiquetó a organismos internacionales como la OEA, la Embajada de EE. UU. en El Salvador, la Unión Europea y otras.

En conferencia de prensa, Cesia Rivas consideró que su remoción es un “despido injustificado”. “Nos vamos con la frente en alto, porque al final sabemos que dimos lo mejor, ejercimos nuestras funciones, al final siempre existió un respeto. Ella era mi jefa y yo era su empleada como asesora parlamentaria”.

“Al final, las decisiones de cada persona, solo demuestran quiénes somos. Yo agradezco todo el tiempo que estuve desde 2021, en la Asamblea Legislativa”, dijo Rivas.

Sobre su cargo de diputada suplente, aclaró que lo seguirá siendo. “En ese caso, es el pueblo que nos eligió, es una elección en San Salvador y esa no está sometida a un contrato. Estoy sometida a lo que dice la Constitución, y ahí sí tienen diputada suplente, le guste o no le guste, todavía de la fracción VAMOS. Ahí estamos para seguir representando, alzando la voz y acompañando las causas justas”, concluyó la funcionaria.