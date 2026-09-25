VAMOS formaliza ante TSE la integración de la CEP y acusa a Ortiz de intentar usurpar atribuciones

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, presentó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la integración de la Comisión Electoral Permanente (CEP) del instituto político; por lo que, las elecciones internas para elegir a autoridades partidarias podrán retomarse en las próximas semanas.

Rivas, en las afueras del TSE, dijo que en cumplimiento del Artículo 66 de los estatutos de VAMOS, sobre la integración de la CEP, se ha formalizado a su presidente, secretario y vocal, para que ellos puedan convocar a elecciones internas para elegir autoridades partidarias.

“Como saben y que ha trascendido a nivel público todo el tema interno del partido, la Comisión Electoral Permanente es el máximo ente rector y quien dirige todas las elecciones internas del partido. Se ha solicitado que haya elecciones internas a nivel de autoridades, pero estas se suspendieron, porque no había una Comisión Electoral Permanente integrada; pero hoy estamos informando y notificamos al TSE que sí hay”, destacó Rivas en conferencia de prensa.

Sobre el nombramiento y juramentación de los integrantes de la CEP “lo hizo la Asamblea Nacional conforme a convocatoria del Consejo Ejecutivo Nacional en funciones”, dijo Cesia. Sin embargo, no se especificó en qué momento la Asamblea Nacional sesionó y decidió estos nombramientos. Como presidenta quedó Sandra López; como secretario, Fredy Blanco y, como vocal, Fátima López.

Cesia Rivas aclaró que las funciones del Consejo Ejecutivo Nacional están facultadas hasta el 25 de septiembre; es decir, hasta este viernes, según los registros del TSE.

En este tema, Rivas informó que las reformas a los Estatutos en la Asamblea Nacional en enero-febrero de 2023 establecen que los cargos de la CEN debían ser por 5 años. “Cuando nosotros nos fuimos a elecciones en el mes de julio de 2023, a nivel interno ya había reformas en las cuales el periodo para el Consejo Ejecutivo Nacional era de cinco años; nunca pensamos que esa situación del registro iba a provocar e iba a aprovecharse por otros esta situación”, dijo en referencia a Claudia Ortiz.

Es en sentido, como VAMOS se presentó un escrito al TSE, haciéndole saber que, al momento de inscribir a las autoridades partidarias, “hubo error”, ya que “al registrarnos, que fue en septiembre de 2023 para ese entonces, ya habían sido aprobadas las reformas y estaban vigentes en el Diario Oficial, por lo que su periodo era para 5 años”. Rivas pidió al TSE, como ente máximo a nivel electoral, que solvente esta situación.

Asimismo, informó que presentó al TSE la ratificación de todos los candidatos a diputados y concejos municipales, incluida la candidatura de Claudia Ortiz.

“Todos los candidatos tienen que tener esa certeza jurídica de que sus derechos políticos y su derecho de poder participar debe ser garantizado, y eso también lo estamos poniendo sobre la mesa en el Tribunal Supremo Electoral para que se garantice y que podamos participar en las elecciones de 2027”, destacó Rivas.

El instituto político también denunció que Claudia Ortiz convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo Nacional “para tomar el partido y nombrar un Tribunal de Honor distinto al legalmente autorizado por el TSE”.

A juicio de VAMOS, “esta acción se realizó sin contar con las facultades de convocatoria requeridas, estando la involucrada suspendida de sus funciones, e incluyendo además a dos secretarios nacionales que abandonaron sus cargos en 2023”. A juicio del partido, “esta duplicidad de acuerdos y escritos ante el TSE conlleva graves consecuencias que parecen responder al único propósito de imponer sus dictámenes”.

“Es vergonzoso, da pena que no respetemos y no cumplamos los estatutos y no cumplamos las resoluciones emanadas de los organismos que son del partido como lo es el Tribunal de Honor y Disciplina ya que tanto la diputada Claudia Ortiz como Pacífico Chávez, que son parte del Consejo Ejecutivo Nacional, no les importó estar suspendidos y han sido quienes promovieron y han sido parte de eso”, destacó.

En ese sentido, en el supuesto “intento de usurpar atribuciones que no le corresponden”, Rivas también presentó una “advertencia formal” al TSE.

Además, comunicó que la Asamblea Nacional “convocada de forma ilegal” para el domingo 27 de septiembre “no forma parte de ningún acuerdo institucional y, por tanto, carece de toda validez”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...