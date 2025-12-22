Comunidad de la Cripta recuerda llamado de monseñor Romero a vivir con fe y confianza

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Este 21 de diciembre se celebró la misa del 4° domingo de adviento en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. La liturgia estuvo presidida por el sacerdote Jhonny Flores, quien en la homilía recordó el mensaje de monseñor Romero de 1977 sobre el adviento y el rol de la iglesia ante las injusticias.

En aquella homilía pronunciada en 1977, monseñor Óscar Arnulfo Romero reflexionó sobre el significado del nacimiento de Jesucristo y su impacto en la historia de la humanidad. El santo ve la dimensión humana y divina de Cristo como el eje central del mensaje cristiano.

Al comentar el pasaje bíblico sobre José y el anuncio del nacimiento de Jesús, Romero subrayó que la promesa de salvación se expresa en la figura de Emmanuel, “Dios con nosotros”, hace referencia a un Dios que se hace cercano a la condición humana.

El arzobispo explicó que San Pablo, en sus escritos, sentó las bases de una teología que más tarde sería conocida como cristología, al presentar a Cristo como verdadero hombre y verdadero Dios. Según monseñor Romero, Jesús pertenece a la historia humana como descendiente de David, comparte las angustias y sufrimientos de los hombres y, al mismo tiempo, es Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Esta doble condición permite comprender a un Dios que acompaña, consuela e ilumina a la humanidad desde su propia experiencia humana, afirmó el santo en su homilía.

Romero desarrolló además el concepto del “proyecto de salvación”, al señalar que el nacimiento de Cristo en Belén, su muerte y resurrección forman parte de un plan divino destinado a toda la humanidad sin distinción. Indicó que la redención no se limita a un solo pueblo, sino que se extiende también a los no judíos, como lo expresó San Pablo al dirigirse a los romanos. Afirmó que el mensaje cristiano proclama que todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios y a recibir gracia y paz.

Monseñor también hizo énfasis en que esta redención alcanza incluso a quienes se consideran marcados por pecados graves.

En su mensaje, sostuvo que nadie queda excluido del llamado al perdón, incluso, quienes han cometido actos de violencia o crímenes. Romero reiteró que la condena de la violencia siempre debe ir acompañada de la invitación al arrepentimiento y a la conversión, como camino para una transformación auténtica.

Romero también vinculó el mensaje de salvación con la misión de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de los pueblos. Señaló que la preocupación por el hambre, la pobreza, la falta de educación y la marginación forma parte del ministerio eclesial, ya que estas realidades son consecuencias del pecado. Citando el Sínodo de 1974 y la exhortación Evangelii Nuntiandi, recordó que la Iglesia acompaña las luchas de los pueblos por su liberación, integrándolas en un proyecto de salvación universal, y advirtió que toda liberación que prescinda de la fe, la justicia interior y la renovación moral carece de autenticidad y eficacia.

En el marco de la celebración, la comunidad integró diversos signos durante la procesión de ofrendas para reforzar el mensaje de fe, justicia y compromiso social inspirado en el pensamiento de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Uno de los gestos más significativos fue la presentación de una kefia, símbolo del pueblo palestino, con la que se elevó una petición por la justicia y la paz para los pueblos afectados por la guerra.

Durante este momento, el padre Flores recordó un pasaje del profeta Isaías, en el que se cuestiona a quienes, no satisfechos con cansar a los hombres, pretenden también cansar a Dios con sus acciones. Al presentar la kefia, se expresó que este signo representaba no solo a Palestina, sino a todos los pueblos que cargan cansancio y dolor a causa de los conflictos armados, poniéndolos en manos del Señor para que llegue a ellos la justicia y la paz que anhelan.

También se presentó la Corona de Adviento con sus cuatro velas encendidas, como símbolo de Jesús, la luz que viene a iluminar el camino de la humanidad. Como lo enseñaba monseñor Romero, se recordó que Dios abre caminos de luz, pero espera una respuesta basada en la fe y la confianza. La comunidad fue exhortada a asumir ese compromiso, siendo luz y fuerza en medio de la realidad histórica y social que les toca vivir.

Otro de los signos presentados fue una frase alusiva al misterio de la encarnación, en el que Jesús entra en la historia humana para asociarse con los seres humanos, asumir su condición y revelar el valor de formar parte del mundo. Este gesto subrayó la convicción de que la salvación, la gracia y la paz se manifiestan en la cercanía de Dios con la humanidad, especialmente a través de la vida concreta de las personas.

Se presentó una canasta de víveres como expresión del compromiso con los más necesitados. En este gesto se retomó una de las afirmaciones centrales de monseñor Romero: que la Iglesia no se aparta de las promesas de Dios cuando se preocupa por quienes padecen hambre o sufren marginación. La ofrenda simbolizó la disposición de la comunidad a servir y a colaborar en la liberación de quienes son injustamente excluidos.

Finalmente, el pan y el vino fueron presentados como signo del llamado a la conversión y al perdón. Recordando las palabras de Romero sobre la necesidad de liberarse del pecado atendiendo al llamado de Jesús, se destacó que, al convertirse en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, estos dones representan la reconciliación y la liberación integral que solo pueden alcanzarse desde una transformación interior.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...