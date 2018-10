Comuna de Ciudad Delgado remueve la imagen de Monseñor Romero

Joaquín Salazar

A pocos días para que el papa Francisco eleve a la santificación al Beato Oscar Arnulfo Romero, el alcalde de Ciudad Delgado Elmer Cardoza y su concejo municipal, del partido ARENA, ordenaron quitar la imagen del Beato, presuntamente para “mejorar su visualización”.

Ciudadanos que residen en Ciudad Delgado denunciaron que la intensión del alcalde es quitar la imagen de una vez y no volverla a reubicar, tal como lo había anunciado. “Esta es una excusa del alcalde, que no quiere la imagen de San Romero”, dijo un ciudadano que no quiso revelar su nombre.

Durante la tarde de este miércoles, empleados de la alcaldía iniciaron la remoción por partes de la imagen de Romero. Delgadenses aseguraron que si realmente quería mejorar la imagen de la Plaza en la zona, no era necesario removerlo ni mutilar la imagen, tal como se visualiza en algunas imágenes.

La alcaldía, a través de redes sociales, dijo “en este momento ejecuta trabajos de mantenimiento, correctivos y mejoras en la plaza Monseñor Romero, especialmente en el rescate del entorno, para una mejor visualización del monumento de Monseñor Romero”.

Además, la comuna cubrió la plaza para que no se visualice el momento de extracción de la imagen, la ciudadanía espera que el edil respete la imagen en la plaza que lleva el nombre del santo salvadoreño.