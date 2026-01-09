Colapsa atención en hospitales luego del despido injustificado del personal

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Desde el 5 de enero de 2026, cuando inició la consulta externa en los hospitales de la red pública, éstos han lucido saturados por los pacientes enviados del Hospital Central donde se atendía a personas quienes tenían su tratamiento en el antiguo edificio del Hospital Rosales.

En el Hospital Central de San Salvador todos los días de esta semana han sido un caos, largas filas de pacientes esperaban recibir la consulta que fue programada hace seis o siete meses atrás, pero muchas personas fueron enviadas a otros hospitales, debido al poco personal, ya que el 23 de diciembre la mayoría de médicos y enfermeras fueron despedidos.

En el Hospital Central es visible una crisis, largas filas y salas abarrotadas, el poco personal que ha quedado no logra atender la gran cantidad de pacientes, muchos profesionales fueron despedidos a finales de 2025, dejando áreas sin suficiente cobertura, retrasando los servicios de salud.

Según uno de los pocos empleados que hay en el Hospital Central, no existe una planificación de las autoridades, despidieron al personal y no hay un plan para atender a los pacientes, algunos son enviados a otros hospitales, pero, eso provoca saturación en el resto de centros de salud.

“Somos pocos los que hemos quedado, no hay médicos ni especialistas para atender a la población, a unas personas se les está enviando al hospital que está más cerca de donde viven, porque los pacientes del hospital Rosales no se les podrá seguir atendiendo aquí, todo esto es solo el comienzo de una crisis producto de los despidos masivos”, reiteró.

Entre los pacientes era reiterada la misma queja, desabastecimiento de medicamentos y mala atención, debido a la nula planificación del gobierno en el área de salud, que prioriza el enriquecimiento propio sobre el deber de cuidar a su pueblo, comentó una usuaria.

“Aquí está el resultado de despedir a los médicos y enfermeras, pero un montón de gente hasta aplaudían diciendo que se los empleados se merecían eso porque trataban mal a los pacientes, ahora los afectados somos nosotros, los pobres que necesitamos ser atendidos”, dijo una mujer adulta mayor que viajó desde Ahuachapán para su cita.

Asimismo, explicó que desde hace dos años está a la espera de una cirugía de vesícula, pero ahora con esta crisis en el sistema de salud su situación se complica aún más, porque no pudo pasar consulta debido a que su médico fue despedido y le dijeron que sería trasladada a otro hospital.

Al Hospital Central llegaban microbuses del Ministerio de Salud, con pacientes de hospital Rosales, quienes habían sido enviados a reprogramar cita, aunque desde aquí eran trasladados a otros hospitales como el Zacamil, San Rafael y Saldaña.

Extraoficialmente, se conoció que los Hospitales a formar parte de la red de hospitales en El Salvador en este 2026, y por ende seguirán el mismo futuro que los empleados del Rosales, serán el Hospital de Maternidad, Zacamil, San Rafael, Santa Gertrudis, Santa Teresa, San Juan de Dios Santa Ana, San Juan de Dios en San Miguel.

Asimismo, el Hospital Mazzini, Chalatenango, La Unión, San Pedro, Nueva Guadalupe, Nacional de Ilobasco y Hospital de Metapán.

También, se está considerando después de las elecciones de 2027 unir el Hospital General ISSS, Médico Quirúrgico, Amatepec, 1° de Mayo, Regional Santa Ana y Hospital Regional San Miguel.

Tanto el Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES) como el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) y otras organizaciones han reiterado que los recientes despidos en el sector Salud vendrán a agudizar los problemas ya existentes en el sistema sanitario, como citas médicas prolongadas, retraso en cirugías y exámenes de laboratorio.

Enfatizaron que el personal sanitario no es responsable de la crisis en el sistema de salud, sino la falta de políticas públicas de salud adecuadas, las cuales son definidas por el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud y de la dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

