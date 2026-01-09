Presidentes de Colombia y Brasil conversan por teléfono sobre situación en Venezuela

BRASILIA/Xinhua

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvieron este jueves una conversación telefónica en la que trataron la situación en Venezuela, informó el Gobierno brasileño.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia detalló en un comunicado que, durante el contacto, los dos mandatarios manifestaron su profunda preocupación por el uso de la fuerza contra un país sudamericano, en violación al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a la soberanía de Venezuela.

«Destacaron que tales acciones constituyen un precedente extremadamente peligroso para la paz y la seguridad regionales, así como para el orden internacional», apuntó.

«Acordaron que la situación en Venezuela debe ser resuelta exclusivamente por medios pacíficos, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano», agregó la nota.

Ambos mandatarios saludaron, en ese sentido, el anuncio realizado en la tarde de este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Jesús Rodríguez, sobre la liberación de «un número importante» de presos nacionales y extranjeros.

La nota también destacó que el presidente Lula da Silva, a petición de Venezuela, enviará 40 toneladas de insumos y medicamentos (de un total de 300 toneladas ya recaudadas) para reabastecer el inventario de productos y soluciones para diálisis que se encontraban en un centro de abastecimiento afectado por los bombardeos estadounidenses del pasado 3 de enero.

«Brasil y Colombia reafirmaron su intención de seguir cooperando en favor de la paz y la estabilidad en Venezuela, país con el cual comparten extensas fronteras. Recordaron, en este contexto, los importantes contingentes de migrantes venezolanos que han acogido en los últimos años», concluyó la nota.

La comunicación entre Petro y Lula da Silva ocurrió un día después de que el mandatario colombiano conversara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y convinieran encontrarse próximamente.

