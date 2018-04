COES no habló de los Juegos Centroamericanos en su Asamblea General

Compartir ! tweet





Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

A pesar de que los resultados obtenidos en los Juegos Centroamericanos Managua 2017 deberían ser motivo de análisis, el Comité Olímpico de El Salvador (COES) prefirió no hablar del tema en su primera Asamblea Ordinaria del año 2018. Durante la junta, el COES se limitó a presentar la Memoria de Labores del año 2017 en la que solo se dedica a los Juegos Managua 2017 un párrafo de 12 líneas, ocho fotos, una infografía sobre las medallas ganadas y un recuadro de la jefatura de misión.

Dicha memoria fue presentada ante 26 federaciones, de las 42 que el comité reconoce, y los medios de comunicación no tuvieron acceso.

A pesar de ello, Diario Co Latino tuvo conocimiento de que los puntos más destacados de la Asamblea fueron la aprobación para que la Federación Salvadoreña de Atletismo, que es presidida por Juan Carlos Ramírez, goce nuevamente del reconocimiento del COES.

Además, Luis Chévez, presidente de la Federación de Judo, propuso al COES enviar con anticipación al INDES la solicitud de los fondos requeridos para la participación de El Salvador en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018.

De igual forma, sugirió al COES enviar con anticipación la Memoria de Labores a los presidentes federativos y así estos puedan analizarla y llegar debidamente informados.

Por su parte, Rafael Arévalo, presidente de la Federación de Tenis, propuso que se abordaran otros puntos, pero bajo el argumento de “agenda cerrada” su petición no procedió.

Luego de conocer el desarrollo de la Asamblea del COES, Diario Co Latino consultó a Fabrizzio Hernández, vicepresidente del COES, por qué no se abordó ampliamente el tema de los Juegos Centroamericanos Managua 2017; sin embargo, este se limitó a decir que no era el tipo de reunión para hablar del tema.

“Tendría que ser en otro tipo de reunión; además, en el Proyecto 2018 hay temas relacionados para abordar los malos resultados obtenidos”, respondió Hernández.