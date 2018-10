COAMSS presenta iniciativa de ley para fomento del reciclaje

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Ernesto Muyshondt, alcalde capitalino, junto a miembros del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), presentó en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Gestión de Residuos y Fomento al Reciclaje, con el objetivo de que sean las alcaldías las que administren el reciclaje.

El alcalde de San Salvador destacó que la iniciativa tiene como objeto “la creación de un sistema de gestión integral de residuos en el que establecen los actores, sus responsabilidades y la forma de interacción entre ellos”.

Con lo anterior, los proponentes pretenden que las comunas manejen el reciclaje y no la empresa encargada del manejo de los desechos sólidos como se hace actualmente.

“Buscamos establecer contratos, no solo con MIDES, que sean a menor plazo, que no tengan prohibiciones que nos impidan separar la basura y darle usos alternos”, dijo Muyshondt.

En visión del edil capitalino, la legislación propuesta daría cumplimiento al numeral once de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que expone la necesidad de lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

El alcalde consideró que debido a lo anterior, la recolección y gestión segura de residuos sólidos constituye uno de los servicios ambientales urbanos más cruciales, ya que si no se recogen, bloquean los desagües, causan inundaciones y pueden dar lugar a la propagación de enfermedades.